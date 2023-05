Frischgebackener Meister SPG Pregarten 1b belohnte sich mit solidem Heimerfolg gegen ASV Hagenberg

Details Montag, 15. Mai 2023 15:14

In der 22. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand unter anderem die Begegnung zwischen der SPG Pregarten 1b und dem ASV Hagenberg auf dem Programm. Da am Freitagabend Unterweitersdorf zuhause Kefermarkt unterlag, stand der zweite Anzug der SPG Pregarten bereits im Vorfeld der Sonntagspartie als Meister der Staffel fest. Für ASV Hagenberg ging es umgekehrt darum, mit einem Sieg die eigenen Ambitionen auf den Relegationsplatz zu unterstreichen. Für die Heimelf stand und steht jedoch fest, dass man die Saison trotz vorzeitiger Fixierung des Saisonziels ordentlich fertigspielen möchte.

Junge Pregartener verdienten sich die Meisterparty redlich

Das nicht zuletzt auch aufgrund der anstehenden Meisterparty zahlreich erschienene Publikum am Sportplatz in Pregarten sah von Beginn an ein engagiert geführtes Spiel zweier wirklich ambitionierter Teams, die sich einen spannenden Schlagabtausch mit Vorteilen für die Heimelf lieferten. Nach einer halben Stunde durfte Pregarten auch über die Führung jubeln. Nach einem Diagonalball von der rechten Seite durch Marco Feichtner spielte Kapitän Dominik Affenzeller den Ball sehenswert von der Grundlinie für Joseph Ndiga auf, der per Kopf auf 1:0 stellte.

Auch in der Folge gelang es den Hagenbergern an diesem Tag nicht, ihr volles Potenzial auszuspielen. Die Schlüsselspieler der Gäste konnten gut im Zaum gehalten werden, die Hausherren darüber hinaus ein Mehr an Spielanteilen behaupten. So kam es, dass auch das zweite Tor dieses Fußballnachmittags von den Hausherren erzielt wurde. Fabio Umdasch spielte einen Freistoß im Mittelfeld schnell per Lupfer auf Julian Strada auf, die Hagenberger waren in dieser Phase noch unsortiert und mussten mitansehen, wie Strada allein auf den Torhüter zulief, diesen umkurvte und zum 2:0 einschob.

Hagenberg blieb nur noch Ergebniskosmetik

Alles klar machten die Hausherren schließlich 15 Minuten vor Schluss, als der beherzt spielende Julian Strada erneut Richtung Torhüter lief, dieses Mal aber auf Salmin Gradascevic querlegte, der keine Mühe hatte, das 3:0 zu erzielen. In der Folge wechselten die Hausherren durch, unter anderem wurden drei Spieler aus der U16 eingewechselt. Hagenberg gelang in der Folge aus einem Distanzschuss durch Andreas Ziegler noch der Anschlusstreffer.

Alexander Buchberger, Trainer SPG Pregarten 1b:

„Es freut mich in meinem vierten Jahr in Pregarten mit den jungen Burschen sehr, dass wir das finalisieren konnten. Im letzten Jahr haben wir es ja knapp verpasst, haben in der Relegation gegen Neumarkt verloren. Meine Mannschaft hat Willen gezeigt und von der ersten Minute weg ein dominantes Auftreten an den Tag gelegt. Wir haben ein gutes, kontrolliertes Auftreten gezeigt, hatten auf alle Fälle mehr Spielanteile, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass Hagenberg eine richtig gute, ambitionierte Mannschaft mit vielen jungen Spielern mit Potenzial hat. Wir wollten auch zeigen, dass wir nicht auf das Spiel am Freitag angewiesen waren, sondern es aus eigener Kraft am Sonntag selbst geschafft haben.“

