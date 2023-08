Dreierpack! Ex-Landesliga-Torschützenkönig beschert ASV Hagenberg perfekten Saisonstart

Details Sonntag, 20. August 2023 11:48

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Nord-Mitte stand die interessante Begegnung zwischen der Union Neumarkt/M. und dem ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg auf dem Programm. Die Union eroberte 2022 den Vizemeistertitel, taumelte dann aber durch die letzte Saison, wenngleich die Neumarkter eine in Summe enttäuschende Meisterschaft mit zwei Siegen zumindest erfolgreich abschließen konnten. Nach einem ordentlichen Frühjahr, mit 20 gesammelten Punkten, haben in Hagenberg die Verantwortlichen im Sommer am Transfermarkt kräftig zugeschlagen und etliche Spieler verpflichtet. Benjamin Tautscher, der jahrelang in Katsdorf aktiv und in der Landesliga Torschützenkönig war, zuletzt aber in Freistadt gekickt und sich danach eine Auszeit genommen hatte, war der Königs-Transfer. Zudem engagierte der ASV mit Salmin Gradascevic den talentierten Sohn von Pregarten-Trainer und Blau-Weiß-Linz-Legende, Samir Gradascevic. Nach anfänglichen Problemen wurde der Titelaspirant seiner Favoritenrolle am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Erfolg gerecht. Mit einem Dreierpack avancierte Tautscher - vermutlich nicht zum letzten Mal in dieser Saison - zum "Man of the Match".

Chancen auf beiden Seiten

In der TGA-Arena war der Gästeelf von Tainer Arnold Zangenfeind zunächst eine Nervosität deutlich anzusehen. Beim Meisterschaftsdebüt von Neumarkts Neo-Coach Mario Krenmaier, der zuletzt bei Babenberg Linz tätig war, begegneten die Hausherren dem Favoriten in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und boten dem Titelkandidaten die Stirn. In einem weitgehend ausgeglichenen Match spielte die Union ansehnlich nach vorne und kreierte auch einige Chancen, fand aber zumeist im ausgezeichneten Gästegoalie Tobias Spendlingwimmer ihren Meister. Hagenbergs neuer Goalgetter hätte sich bereits in Durchgang eins in die Torschützenliste eintragen können, der 34-jährige Tautscher konnte ein, zwei Einschussgelegenheiten aber nicht nutzen. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Tautscher ebnet Favoriten Weg zum Sieg

Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hintersonnleitner ebnete der einstige Landesliga-Torschützenkönig seiner neuen Mannschaft den Weg zum Sieg. Nach einem feinen Zuspiel von Bastian Gruber tauchte Tautscher alleine vor dem Union-Gehäuse auf und ließ Schlussmann Niklas Raml keine Chance. Der Führungstreffer war für die Hagenberger der Dosenöffner, bestimmte die Zangenfeind-Elf fortan das Geschehen. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte ein Traumtor für die Vorentscheidung, als Gradascevic, der im Frühjahr in der OO-Liga zu einigen Einsätzen kam und in Oberösterreichs höchster Leistungsstufe eine Talentprobe ablegte, einen tollen Pass schlug - Tautscher setzte sich energisch durch, zog aus rund 20 Metern ab und versenkte das Leder aus vollem Lauf im langen Kreuzeck.

Neumarkter Joker sticht - "Man of the Match" setzt Schlusspunkt

Trotz des klaren Rückstandes steckten die Hausherren nicht auf und fanden am Beginn der Schlussviertelstunde zurück ins Spiel. Der eingewechselte Matthias Dengler war es, der nach einem Einwurf und einer Unachtsamkeit in der Hagenberger Hintermannschaft einen Stanglpass von der linken Seite verwertete. Praktisch im Gegenzug hätte ein weiterer ASV-Routinier den Sack zumachen können. Nach Vorarbeit von Tautscher scheiterte der 39-jährige Eric Rössl, der ebenso wie der Neo-Torjäger in Katsdorf und Freistadt tätig war und bei beiden Vereinen das Trainerzepter geschwungen hat, jedoch in aussichtsreicher Position an Keeper Raml. Wenige Minuten später war die Messe dann aber doch gelesen, als der ebenerst eingewechselte Rafael Bauer, der nach einem Gastspiel in Pregarten im Sommer zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, einen Hagenberger Angriff initiierte und nach einem Doppelpass mit Rössl einen Stanglpass schlug - Tautscher stellte seine Klasse einmal mehr unter Beweis und schob den Ball mit links zum 1:3-Endstand ein.

Arnold Zangenfeind, Trainer ASV Hagenberg:

"Auch wenn wir uns für diese Saison viel vorgenommen haben und in der Tabelle ganz vorne mitmischen wollen, benötigt die Mannschaft aufgrund der Neuerwerbungen bzw. Kaderveränderungen eine gewisse Zeit, sich zu finden. Demzufolge war es kein einfaches Match, aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten wir aber einen verdienten Sieg feiern. Am kommenden Freitag erwartet uns im Heimspiel gegen Gutau die nächste schwierige Aufgabe".

