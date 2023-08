Absteiger nach Sieg in Kefermarkt mit blitzsauberer Weste

Details Samstag, 26. August 2023 17:15

In der zweiten Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand die Begegnung zwischen der Union Kefermarkt und der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau auf dem Programm. Nach einer 1:5-Klatsche in Bad Leonfelden stand die Union bei der Saison-Heimpremiere unter Druck und wollte in der Tabelle anschreiben. Doch die Mannen von Trainer Ionel Mocea gingen auch am Freitagabend leer aus und mussten sich mit 2:3 geschlagen geben. Ganz anders die Stimmung bei der Spielgemeinschaft, die nach dem Abstieg unter Neo-Trainer Michael Tucho, der zuletzt in Lasberg tätig war, wieder am richtigen Weg ist, einem 4:0-Auftaktsieg gegen Alberndorf einen weiteren "Dreier" folgen ließ und mit einer blitzsauberen Weste vorerst von der Tabellenspitze lacht.

Absteiger mit komfortabler 2:0-Führung

Rund 250 Besucher bekamen im Feldaiststadion in der Anfangsphase zwei vorsichtig agierende Teams zu sehen, die sich zunächst neutralisierten. Nach 20 Minuten hatte der Absteiger die Nase vorne, als ein Union-Verteidiger nach einem weiten Pass zögerte und das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachte, Fabian Hackl den Ball eroberte, nicht lange fackelte und auf 0:1 stellte. Im Ggenzug hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, alleine vor dem SPG-Gehäuse scheiterte Jaroslav Bosnyak, Neuerwerbung aus Groß Siegharts, jedoch an Gästegoalie Michael Schöfer. Nach einer halben Stunde schlug die Tucho-Elf eiskalt zu, als Lukas Himmelbauer -nach einem weiten Ball auf die linke Seite - in den Strafraum zog, zwei Gegenspieler vernaschte und den Ball versenkte. Nach diesem Treffer verzeichneten die Gäste ein klares Übergewicht, kreierten die eine oder andere Chance und hätten den Sack schon der Pause zumachen können.

Nach Kefermarkter Anschlusstreffer macht SPG-Kapitän den Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hüttler fanden die Kefermarkter gut in die Partie und machten zehn Minuten lang ordentlich Dampf, ehe die Tucho-Elf fortan wieder mehr vom Spiel hatte. Nachdem Union-Schlussmann Marek Kucera einen gefährlichen Freistoß entschärft hatte, durfte die Mocea-Elf am Beginn der Schlussviertelstunde auf die Wende hoffen, als David Steinbichl - nach einem sehenswerten Spielzug mit zwei Doppelpässen - das Spielgerät mit dem Außenrist im SPG-Gehäuse unterbrachte. Kurz danach beinahe der Ausgleich, nach einem Kopfball von Daniel Kolmbauer verhinderte jedoch die Stange das 2:2. Wenig später stellte der Absteiger die Weichen endgültig auf Sieg - nach einer Ecke und einem Stellungsfehler in der Kefermarker Hintermannschaft verlängerte Kapitän Michael Eckl die Kugel mit dem Kopf in die Maschen. Die Heimischen steckten zwar nicht auf und trafen in der Nachspielzeit noch einmal ins Schwarze, der zweite Anschlusstreffer der Union fiel jedoch zu spät - nach einer Flanke von links konnte Keeper Schöfer den Ball nur kurz abwehren, ehe Jonas Rauch zum 2:3-Endstand abstaubte.

Christoph Reisinger, Sektionsleiter Union Kefermarkt:

"Auch wenn wesentlich mehr drinnen gewesen wäre, geht der Sieg der Spielgemeinschaft in Summe in Ordnung, zumal die Gäste das gefestigtere und reifere Team waren. Wir hätten uns den Saisonstart ganz anders vorgestellt, machen der Mannschaft aber keinen Vorwurf, aufgrund der Veränderungen läuft es aber noch nicht rund. Nach den beiden Niederlagen stehen wir bereits unter Druck und sollten am kommenden Wochenende, im Derby in Neumarkt, in der Tabelle unbedingt anschreiben".

