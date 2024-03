Platz in den Top 5 ist für die DSG Union HABAU Perg 1b in Reichweite

Details Freitag, 15. März 2024 19:04

Zu Meisterschaftsbeginn wurde bei DSG Union HABAU Perg 1b als Saisonziel eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte ausgegeben. Nach einem soliden Herbstdurchgang (6. Platz, 18 Punkte) wurde diese Vorgabe erreicht und Rang 5 in der 2. Klasse Nord-Ost ist nun in Reichweite. „Wir vertrauen auf unsere Heimstärke. Wir haben im Herbst aus fünf Heimspielen 13 Punkte geholt. Mit 7 Heimspielen im Frühjahr sollten die Top 5 für uns möglich sein“, erklärte Trainer Franz Waldhör im Gespräch mit Ligaportal.

Weiterentwicklung junger Spieler steht im Vordergrund

Zum Trainingsauftakt durfte der Perger Coach zwei Neuzugänge begrüßen. Mustafa Cavusoglu kam von der Union Naarn und der Perger Eigenbauspieler Mario Bordea wurde von der Askö Perg/Windhaag zurück in die 1b-Mannschaft geholt. Beide Spieler haben sich schnell integriert, absolvierten eine gute und verletzungsfreie Vorbereitung und zeigen, dass mit einer sehr positiven Weiterentwicklung zu rechnen ist.

Derby zum Frühjahrsauftakt gegen Askö Schwertberg

Trainer Waldhör kann nach dem längeren Ausfall einiger Spieler endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Leistungsträger Andreas Friesenecker, Thomas Eisenstöck und Jan Hofer sind fit und könnten den Unterschied ausmachen. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und die Perger gehen motiviert und mit breiter Brust in dieses Topspiel der 2. Klasse Nord-Ost gegen Askö Schwertberg. Mit einem Sieg würde die Union Perg 1b den aktuellen Zwei-Punkte-Vorsprung weiter ausbauen und damit dem angestrebten 5. Platz näher rücken.

Für Coach Waldhör ist der derzeitige Tabellenführer Union Baumgartenberg klarer Favorit auf den Meistertitel. „Die Baumgartenberger liegen mit 6 Punkten klar vor Pabneukirchen und sie haben gute Spieler in ihren Reihen. Sie werden sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen“, ist Waldhör überzeugt. In der Wimtech Arena in Perg ist also gleich zu Saisonbeginn mit einem spannenden Spiel zu rechnen.

