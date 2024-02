ASKÖ Luftenberg: "Wollen in naher Zukunft zurück in die 1. Klasse"

Details Freitag, 02. Februar 2024 11:03

Die ASKÖ Luftenberg fuhr 2023 reichlich Punkte ein, sammelte im Frühjahr 23 und im Herbst sogar 26 Zähler. Nach einem vierten Rang in der vergangenen Saison positionierten sich die Mühlviertler in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Ost im Spitzenfeld der Tabelle, beendeten die Hinrunde als Dritter und sind vom Relegationsplatz nur durch einen einzigen Punkt getrennt. "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, uns im oberen Tabellendrittel präsentieren zu wollen und sind im Plansoll. Dass wir ganz vorne mittendrin und voll dabei sind, freut uns ungemein, wenngleich der Aufstieg in diesem Jahr kein klar deklariertes Saisonziel ist", erklärt Sportchef Andreas Fröller.

Exzellenter Start und starker Endspurt

Die Mannen von Trainer Simon Aigner, der im letzten Sommer in seine zweite Amtszeit gestartet war, kamen exzellent aus den Startblöcken und fuhren in den ersten fünf Partien 13 Punkte ein. Auch zum Herbstausklang wussten die Kicker aus dem Bezirk Perg zu gefallen und verabschiedeten sich mit zwei Siegen in die Winterpause. Dazwischen lief es nicht immer rund, standen in fünf Spielen zwei weiteren Siegen drei Niederlagen gegenüber. "Wir sind rundum zufrieden, wenngleich sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Der kleiner Hänger in der Mitte der Hinrunde hat uns nicht beunruhigt, beim 4:4-Unentschieden gegen Katsdorf haben wir jedoch eine 4:0-Führung aus der Hand gegeben und zwei Punkte liegenlassen. In dieser Phase hatten wir auch mit Verletzungen zu kämpfen, nichtsdestotrotz blicken wir auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück", so Fröller, der sich über fünf Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr der Drittplatzierte drei Dreier" ein.

Torfabrik der Liga

Während lediglich der Herbstmeister aus Baumgartenberg weniger Gegentore kassierte, trafen die Luftenberger 36 Mal ins Schwarze - Christoph Grassler zeichnete für zehn Treffer verantwortlich - und avancierten zur Torfabrik der Liga. "Coach Aigner hat seine Ideen eingebracht und aus dem qualitativ ansprechenden Kader ein starkes Team geformt, zudem ist die Stimmung im Verein und in der Mannschaft ausgezeichnet. Vor einigen Jahren sind wir abgestiegen, haben inzwischen aber wieder in die Spur gefunden und sind am richtigen Weg", ist der Sportchef zufrieden.

Zwei neue Torleute und ein Abgang - Trainingslager in Tschechien

Nach einem individuellen Lauf-Programm und einem Leistungstest nahm die ASKÖ am 22. Jänner das offizielle Training wieder auf. Im ersten von insgesamt sechs Testspielen zog die Aigner-Elf gegen Reichenthal mit 1:5 den Kürzeren. Am morgigen Samstag ist die Union Kefermarkt der nächste Gegner. In der langen und intensiven Vorbereitung steht auch ein Trainingslager in Tschechien auf dem Programm. Die Reise ins Nachbarland wird Komeil Resaie nicht antreten, der 20-jährige Afghane wechselte im Winter nach Ottensheim. Beim Trainingsauftakt konnte Luftenbergs Übungsleiter mit Timo Mader (Katsdorf Juniors) und Jan Hofmüller (Admira Linz Juniors) zwei neue Torhüter begrüßen. "Darüberhinaus waren wir am Transfermartkt nicht aktiv und werden in den letzten Tagen der Übertrittszeit vermutlich keinen weiteren Transfer tätigen", sagt Andreas Fröller und freut sich, dass Tom Freudenthaler nach einem Schien- und Wadenbeinbruch und einer langen Verletzungspause am Weg zurück ist.

Aigner-Elf überwintert in Lauerstellung

Obwohl die Mühlviertler in Lauerstellung überwintern und sich auch im Frühjahr anständig präsentieren möchten, blickt man in Luftenberg der entscheidenden Phase der Meisterschaft gelassen entgegen. "Wir wollen uns im spielerischen Bereich steigern und in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich sammeln. In diesem Jahr ist der Aufstieg aber kein Muss, wenngleich er durchaus passieren darf", erwartet der Sportchef einen spannenden Vierkampf um die beiden Aufstiegsplätze. "Auch wenn wir über erhebliches Potenzial verfügen und in der zweiten Meisterschaftshälfte einiges möglich ist, müssen wir in dieser Saison nicht aufsteigen, wollen aber in naher Zukunft zurück in die 1. Klasse".

