2. Klasse Nord-Ost: "Experten-Tabelle" - Herbstmeister überwintert auf Platz 7

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Nord-Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die SPG Perg/Windhaag kam in der Hinrunde als Zweiter ins Ziel, die Experten tippten die Haml-Elf jedoch mit stolzen 30 Punkten zum "Herbstmeister". Der Vierte aus Mauthausen landete am zweiten Platz, während die Union Niederneukirchen wie in der "echten" Tabelle am dritten Rang steht. Für den wahren Herbstmeister, ASKÖ Katsdorf, reichte es nur zum siebenten Platz.

Expertentipps:

Runde 1 - Markus Krichbaumer, Sektionsleiter Union Münzbach

Runde 2 - Stefan Leitenmayr, Sektionsleiter Union Perg

Runde 3 - Günter Brandstetter, Sektionsleiter TSV St. Georgen/Gusen

Runde 4 - Friedrich Wegschaider, Obmann ASKÖ Katsdorf

Runde 5 - Roman Jansenberger, Trainer ASKÖ Ebelsberg Linz

Runde 6 - Stefan Rohrhuber, Trainer Union Niederneukirchen

Runde 7 - Josef Weilguny, Sektionsleiter ASKÖ Mauthausen

Runde 8 - Daniel Windner, Spielertrainer Union Arbing

Runde 9 - Michael Wolm, Trainer Union St. Florian Juniors

Runde 10 - Gustav Kohout, Trainer ATSV Langenstein

Runde 11 - Harald Huber, Trainer Union Baumgartenberg

Runde 12 - Benjamin Grossteiner, Sportchef SPG Perg/Windhaag

Runde 13 - Markus Krichbaumer, Sektionsleiter Union Münzbach

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) SPG Perg/Windhaag 30 (25) Punkte 39-12 Tore

2. (04) ASKÖ Mauthausen 25 (21) 21-14

3. (03) Union Niederneukirchen 24 (22) 25-12

4. (08) Union St. Florian Juniors 23 (17) 23-16

5. (07) Union Münzbach 22 (20) 24-10

6. (10) Union Rechberg 21 (11) 17-13

7. (01) ASKÖ Katsdorf 19 (29) 25-18

8. (05) Union Arbing 16 (21) 22-15

9. (06) Union Baumgartenberg 14 (21) 11-19

10. (09) ATSV Langenstein 9 (13) 12-26

11. (11) ASKÖ Ebelsberg Linz 7 ( 8) 11-28

12. (12) TSV St. Georgen/Gusen 4 ( 5) 8-31

13. (13) Union Perg 1b 4 ( 3) 6-30

