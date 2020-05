Union Rechberg: "Das geplante Training hat mit Fußball nicht viel zu tun"

Details Dienstag, 05. Mai 2020 10:51

Nach einem gelungenen Start stolperte die Union Rechberg durch den Herbst, sammelte in der Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost lediglich elf Punkte und überwinterte als Zehnter in der unteren Tabellenregion. Unter Neo-Trainer Erich Rathgeb wollte die Union im Frühjahr wieder in die Spur finden und in der Tabelle nach oben klettern, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Mühlviertler jedoch ein jähes Ende. Neo-Sektionsleiter Klaus Gaisberger nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Gaisberger, wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwarten Sie die weitere Entwicklung?

"Die Regierung hat die richtigen Entscheidungen getroffen und umsichtig gehandelt. Das Virus wird uns aber noch länger bschäftigen".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Aufgrund der Tabellensituation sind wir davon nicht wirklich betroffen, mit der Annullierung der Saison aber nicht hunderprozentig einverstanden. So wäre das Mitnehmen der Punkte in die nächste Saison eine Überlegung wert und eine faire Lösung gewesen".

Können Sie nachvollziehen, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drübergefahren ist?

"Vom finaziellen bzw. wirtschaftlichen Standpunkt verstehe ich das Bemühen der Bundesliga, aus gesundheitlicher Sicht bin ich damit aber nicht einverstanden".

Freuen Sie sich auf die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist für Sie ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Es ist erfreulich, dass sich die Spieler nach einigen Wochen wieder treffen und gemeinsam arbeiten können. Allerdings hat das geplante Training mit Fußball nicht viel zu tun und ist demnach nicht zielführend. Da einige Übungern möglich sind, werden wir das Training aufnehmen, müssen zunächst aber abwarten, wie sich die Situation entwickelt".

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Alle wünschen und hoffen, dass der Ball bald wieder rollt, allerdings fehlt in diesen Tagen der Glaube daran".

Wie ist die aktuelle Situation in ihrem Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Die Kaderplanung ist bereits angelaufen. Es wird sich im Sommer mit Sicherheit etwas tun, in welche Richtung es letztendlich gehen wird, steht aber noch nicht fest".

