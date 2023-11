SPG Pierbach/Rechberg geht trotz früher Führung mit Niederlage gegen Schwertberg 1b in die Winterpause

Details Montag, 13. November 2023 12:04

In der 13. Runde – und damit am letzten Spieltag vor der Winterpause – kam es in der 2. Klasse Nord-Ost unter anderem zum Duell zwischen der SPG Pierbach/Rechberg und der ASKÖ Schwertberg 1b. Die Gäste aus Schwertberg gingen dabei leicht favorisiert in die Begegnung, hatte man als Neunter bislang 13 Punkte gesammelt, während der Vorletzte aus Pierbach bzw. Rechberg erst sieben Zähler auf dem Konto hatte. Die Hausherren sollten es – soviel kann verraten werden – den Gästen aus Schwertberg jedoch äußerst schwer machen.

Unterhaltsame Partie in Pierbach

Die Zuschauer, die auf den Sportplatz der Union Pierbach gekommen waren, sahen von Beginn an ein recht flottes Spiel bei dem hüben wir drüben durchaus etwas los war. Die Hausherren der Spielgemeinschaft durften dabei über den frühen Treffer zum 1:0 – der quasi mit der ersten Torchance erreicht wurde – jubeln. Nach einer Flanke zur Mitte verschätzten sich die Schwertberger ein wenig, Christoph Schartlmüller behielt den Überblick und verwertete trocken zur frühen Führung.

Bis zur Halbzeit änderte sich am Spielcharakter nur wenig, beide Teams waren offensiv recht bemüht, im letzten Drittel haperte es vorerst aber da wie dort noch.

Richtig entscheidend veränderte sich der Spielcharakter erst mit Beginn der zweiten Spielhälfte, die Schiedsrichter Dizdarevic um etwa 15 Uhr Ortszeit freigab. Schwertberg legte nun endgültig alles in die Waagschale, war präsenter und zog das Spiel allmählich auf seine Seite. Nach einem Foul an Leo Gössinger verhängte der Unparteiische nach 59 Minuten einen Strafstoß. Patrick Hofer trat an und sorgte dafür, dass zur Stundenmarke auch auf der Anzeigetafel ausgeglichene Verhältnisse herrschten – 1:1.

Schwertberg erzwingt den Sieg

Die Spielgemeinschaft aus Pierbach und Rechberg war im zweiten Abschnitt aber keinesfalls abgemeldet, die Hausherren hatten noch die eine oder andere Torchance, welche aber vergeben wurde. So war einmal etwa Schwertbergs Keeper gefragt, als er einen Kopfball gegen die eigene Laufrichtung gekonnt abwehrte. Der Siegestreffer für Schwertberg, erzielt in der 70. Minute, fiel dann nach einem Eigentor. Gössinger brachte den Ball nach einem Eckball zur Mitte, via Oberschenkel von Thomas Gaisberger fand das Leder schließlich den Weg ins eigene Tor. Ein bitterer Schlusspunkt für die Heimelf, die mit einer Niederlage in die Winterpause geht.

Johann Aberl, Co-Trainer ASKÖ Schwertberg 1b:

„In der ersten Halbzeit ging es hin und her, sie haben aus ihrer ersten Chance gleich das Tor geschossen. Pierbach war im ersten Durchgang eigentlich stärker, wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch Druck dazugegeben, das 1:1 fiel dann nach einem Elfmeter. Schwertberg hatte noch gute Chancen, dann sind wir aber besser ins Spiel gekommen und haben mehr das Kommando übernommen.“

