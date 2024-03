Last-Minute-Krimi: Permadinger schießt Luftenberg in Minute 92 zum Sieg!

Details Montag, 18. März 2024 19:28

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Luftenberg und Union Naarn 1b an diesem 14. Spieltag. DSG Union Naarn 1b erlitt gegen die ASKÖ Luftenberg erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel hatte Luftenberg für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Kapitän wird zum Helden

In Minute sechs traf der Gast zum ersten Mal ins Schwarze – Paul Hentschläger zeichnete sich für die frühe Führung verantwortlich. Mit einem Tor Vorsprung für die ASKÖ Luftenberg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Für das 1:1 nach Wiederanpfiff sorgte Naarns Tobias Aichmayr (54.). Luftenberg markierte kurz darauf durch einen Freistoßtreffer von Halil Gürkan das 2:1 (61.). Die ASKÖ Luftenberg musste wiederum wenige Minuten später den Treffer von Thomas Stadlbauer zum 2:2 hinnehmen (68.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Luftenberg-Kapitän Manuel Permadinger mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Letzten Endes ging die ASKÖ Luftenberg im Duell mit DSG Union Naarn 1b als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Union Naarn 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet DSG Union Naarn 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Luftenberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Defensive von Union Naarn 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Nun musste sich die Heimmannschaft schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Trotz des Sieges bleibt die ASKÖ Luftenberg auf Platz drei. Die Angriffsreihe von Luftenberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 39 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die ASKÖ Luftenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Luftenberg wandert mit nun 28 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von DSG Union Naarn 1b gegenwärtig trist aussieht.

Union Naarn 1b stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der SPG St. Georgen/Langenstein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Luftenberg die SPG Power Packaging Katsdorf Juniors.

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union Naarn 1b – ASKÖ Luftenberg, 2:3 (0:1)

92 Manuel Permadinger 2:3

68 Thomas Stadlbauer 2:2

61 Halil Guerkan 1:2

54 Tobias Aichmayr 1:1

6 Paul Hentschlaeger 0:1

Details

