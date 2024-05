Eigentor in der Schlussphase: Pierbach/Rechberg und Union HABAU Perg 1b teilen die Punkte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:16

In einer intensiven Begegnung der 24. Runde der 2. Klasse Nord-Ost trennten sich SPG Pierbach/Rechberg und DSG Union HABAU Perg 1b mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch ein unglückliches Eigentor in den Schlussminuten ließ Perg zurück ins Spiel finden.

Frühe Führung für Pierbach/Rechberg

Die Partie begann schwungvoll, als die Gastgeber, SPG Pierbach/Rechberg, schon in der 10. Minute durch Roland Gassner in Führung gingen. Nach einer anfänglichen Druckphase gelang es Gassner, die Abwehr von Perg zu überwinden und den Ball sicher im Netz zu platzieren. Die Heimmannschaft setzte ihre offensiven Bemühungen fort und erspielte sich weitere Chancen, jedoch ohne zusätzliche Treffer zu erzielen. Ein schwach getretener Eckball in der 11. Minute und eine nachfolgende Ecke, die Dieringer zur Ecke klärte, demonstrierten die anhaltende Offensivpräsenz von Pierbach/Rechberg.

Die Gäste aus Perg fanden schwer ins Spiel, kamen aber gegen Ende der ersten Halbzeit besser zur Geltung. Eine Serie von Ecken und Schüssen zeigte ihre Entschlossenheit, den Ausgleich zu erzielen. In der 19. Minute verteidigte die SPG mit großem Einsatz, um mehrere aufeinanderfolgende Ecken abzuwehren. Timo Freistätters Schuss in der 22. Minute und eine vielversprechende Freistoßposition in der 21. Minute, die jedoch ins Fangnetz ging, unterstrichen die wachsende Bedrohung durch Perg.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause, in der Perg zwei Wechsel vornahm, setzte sich der offene Schlagabtausch fort. Pierbach/Rechberg hatte in der 49. Minute eine Großchance, doch der Schuss nach einem Fehler von Eistenstöck wurde von Stan Sebastian in letzter Sekunde geklärt. Perg antwortete nur eine Minute später mit einer Großchance durch einen langen Ball von Friesenecker, den Cem Öncel knapp am Tor vorbeilegte.

Die entscheidende Wendung des Spiels ereignete sich in der 85. Minute. Ein Eigentor von Herbert Leithner brachte die Gäste aus Perg zurück ins Spiel und glich zum 1:1 aus. Dieses Tor, resultierend aus einer unglücklichen Aktion, spiegelte den hart umkämpften Charakter des Spiels wider. Trotz weiterer Angriffe beider Teams blieb es bei diesem Ergebnis bis zum Schlusspfiff nach 94 Minuten.

Das Unentschieden fühlt sich für Pierbach/Rechberg möglicherweise wie ein verlorener Sieg an, nachdem sie lange geführt hatten, doch für Perg war es ein hart erkämpfter Punkt in einem schwierigen Auswärtsspiel. Beide Teams zeigten großartigen Einsatz und Leidenschaft, was diese Partie zu einem spannenden Ereignis für die Zuschauer machte.

2. Klasse Nord-Ost: Pierb./Rechb. : DSG Union Perg 1b - 1:1 (1:0)

85 Eigentor durch Herbert Leithner 1:1

10 Roland Gassner 1:0



