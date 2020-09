Ebelsberg Linz mit souveräner Leistung gegen St. Georgen/Langenstein

Details Montag, 31. August 2020 14:20

Die SPG St. Georgen/Langenstein hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 1:3 lautete das Ergebnis gegen die ASKÖ Ebelsberg Linz am Ende. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ebelsberg Linz die Nase vorn.

In der 15. Minute ging der Gastgeber in Führung. Für den guten Start zeichnete sich Süleyman Eker verantwortlich. Mit dem Rückstand im Nacken taten sich die Gäste etwas schwer wirklich in der Partie anzukommen. Die Heimischen wussten mit der Führung gut umzugehen und verwalteten diese über die restlichen 30 Minuten ohne große Probleme. Ebelsberg nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Hausherren sichern den Sieg

In der zweiten Hälfte zeichnete sich ein ähnlicher Spielverlauf ab. Die Gastgeber spielten sich nicht groß und leisteten sich auch keine Patzer. Für das zweite Tor der ASKÖ Ebelsberg Linz war Besir Rustemi verantwortlich, der in der 66. Minute das 2:0 besorgte. Gleich darauf schoss Michael Steininger für St. Georgen/Lang. in der 69. Minute nach einem Freistoß das erste Tor. Iulian Suleap versenkte in der Schlussphase die Kugel noch zum 3:1 (84.). Am Schluss fuhr Ebelsberg Linz gegen St.Georgen/Lang. auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Im Tableau hatte der Sieg von Ebelsberg einen Aufstieg auf Platz sieben zur Folge. Für die ASKÖ Ebelsberg Linz steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

Die SPG St. Georgen/Langenstein ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – SPG St. Georgen/Langenstein, 3:1 (1:0)

15 1:0 Sueleyman Eker

66 2:0 Besir Rustemi

69 2:1 Michael Steininger

84 3:1 Iulian Suleap

