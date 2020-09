Spät aber doch: Baumgartenberg und St. Florian Juniors trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 06. September 2020 13:25

Das Spiel vom Samstag zwischen der Union Baumgartenberg und den Union T.T.I. St. Florian Juniors endete mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte man auf Seiten der Gäste aber früh. Nach nur drei Minuten ertönte zum ersten Mal das Aluminium, ganz zur Freude der Heimischen. Die St. Florian Juniors gingen in Minute 18 in Führung. Nach einer perfekten Flanke war Ermal Zenuni mit dem Kopf zur Stelle. Den Ausgleichstreffer hatte Baumgartenberg in Minute 44 im Repertoire. Nach einem Eckball kam der Ball von außen zurück in die Mitte, wo Cem Öncel bereitstand und traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ausgleich in letzter Sekunde

Alexander Hofer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für die St. Florian Jrs. ein (50.). Baumgartenberg wurde mit Fortdauer des Spiels aber immer stärker und drückte auf den Ausgleich. In der 65. Minute brachte Matthias Schalhas den Ball schließlich im Netz der Gäste unter, erneut ein Kopfballtreffer. Für das 2:3 zugunsten der Union T.T.I. St. Florian Juniors sorgte dann kurz vor Schluss Robin Gyarmati, der die St. Florian Juniors und die Fans nach einem Elfmeter von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Für die Gastgeber kommt es gleich darauf noch dicker - Jan Carda und Hasen Enül müssen in der selben Minute mit gelb-rot vom Platz. Die St. Florian Jrs. schafften es trotzdem nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn der Union Baumgartenberg gelang mit zwei Mann weniger in der Nachspielzeit (95.) der Ausgleichstreffer. Michael Königshofer war es, der das Stadion zum kochen brachte. Schließlich gingen Baumgartenberg und die Union T.T.I. St. Florian Juniors mit einer Punkteteilung auseinander.

Für Baumgartenberg bedeutet das Unentschieden Platz zwei im Klassement.

Die Gäste bleiben weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Tabelle.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 3:3 (1:1)

18 0:1 Ermal Zenuni

44 1:1 Cem Oencel

50 1:2 Alexander Hofer

65 2:2 Matthias Schalhas

87 2:3 Robin Gyarmati

95 3:3 Michael Koenigshofer

