Mauthausen gewinnt in St. Georgen/L.

Details Montag, 05. Oktober 2020 14:35

Die ASKÖ Mauthausen kam am Sonntag zu einem 2:4-Auswärtserfolg gegen die SPG St. Georgen/Langenstein. Mauthausen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

St. Georgen/Lang. geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Martin Deinhofer nach einer Hereingabe von Marius Bogdan das schnelle 0:1 für die ASKÖ Mauthausen erzielte. Mauthausen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Bogdan, der den Heimkeeper überlupfte (10.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Taulant Krasniqi, als er das dritte Tor für die Gäste besorgte (17.). Michael Hartl beförderte das Leder zum 1:3 von St.Georgen/Lang. über die Linie (21.). In der 34. Minute erzielte die Heimmannschaft das 2:3 durch Irfan Tepegöz und näherte sich den Gästen wieder an. Die ASKÖ Mauthausen nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Spiel entschieden

Mit dem Tor zum 2:4 steuerte Bogdan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (84.). Letzten Endes ging Mauthausen im Duell mit der SPG St. Georgen/Langenstein als Sieger hervor, die in der Nachspielzeit noch eine Ampelkarte hinnehmen mussten und nächste Woche auf Kevin Traxler verzichten müssen.

St. Georgen bildet weiterhin das Schlusslicht der Liga und kommt nicht nach vorne.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt die ASKÖ Mauthausen den sechsten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Mauthausen momentan auf dem Konto.

2. Klasse Nord-Ost: SPG St. Georgen/Langenstein – ASKÖ Mauthausen, 2:4 (2:3)

7 Martin Deinhofer 0:1

10 Marius Bogdan 0:2

17 Taulant Krasniqi 0:3

21 Michael Hartl 1:3

34 Irfan Tepegoez 2:3

84 Marius Bogdan 2:4