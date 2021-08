Gaisrucker leitet die Wende ein - Perg gewinnt mit erfolgreicher Aufholjagd gegen Sphinx Linz

Details Dienstag, 17. August 2021 11:49

Eine spannende Aufholjagd, zwei Elfmeter und Rot für Torchancenverhinderung: Ein tolles Spiel lieferten die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag und FC Sphinx zum Saisonauftakt, das 4:3 endete. 140 Zuseher waren am Sportplatz ASKÖ Perg mit dabei.

Das 0:1 in der siebten Minute durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Omid Akbar brachte FC Sphinx vermeintlich auf die Siegerstraße. Thomas Hehenberger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Perg/Windhaag ein (35.). Kurz vor der Pause traf noch Asmen Dalkilic für FC Sphinx und es stand 1:2 (38.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.



Elfmeter und Rote Karte



Einige Minuten nach Wiederanstoß erzielte Emrah Pasovski für die Linzer das 1:3 (52.). Alles deutete auf einen Sieg der Gäste aus Linz hin. Ab Minute 60 wurde es intensiv: Lukas Gaisrucker verwertete für Perg zwei Elfmeter zum 3:3-Ausgleich, den ersten in der 62., den zweiten in der 67. Spielminute. Kurios vor allem die Rote Karte für den Linzer Torhüter Mustafi Serdal wegen Torchancenverhinderung (62.). Das 4:3 des Gastgebers stellte dann schließlich Akif Kaldirim sicher (82.). Es sprach beinahe alles dafür, dass die Linzer dieses Match gewinnen würden. Doch am Ende gab FC Sphinx die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzhafte Niederlage.

2. Klasse Nord-Ost: SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – FC Sphinx, 4:3 (1:2)

7 Omid Akbar 0:1

35 Thomas Hehenberger 1:1

38 Asmen Dalkilic 1:2

52 Emrah Pasovski 1:3

62 Lukas Gaisrucker 2:3

67 Lukas Gaisrucker 3:3

82 Akif Kaldirim 4:3

