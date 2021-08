Lanzinger macht den Unterschied - 1:0-Sieg für Katsdorf gegen Perg 1b

Details Samstag, 21. August 2021 20:36

Die ASKÖ Katsdorf fügte der DSG Union HABAU Perg 1b am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 1:0. In der Wimtech-Arena Perg sahen 100 Zuseher ein Tor von Oliver Lanzinger.

Oliver Lanzinger stellte die Weichen für Katsdorf auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 1:0 zur Stelle war. Letztendlich hatte der Gast Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.





Platz fünf und 17 Punkte – so lautete die Bilanz der DSG Union Perg 1b in der abgelaufenen Saison. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem vierten Rang.

Aus insgesamt elf Matches holte die ASKÖ Katsdorf hingegen in der letzten Spielzeit 16 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz acht. Katsdorf klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz und steht mit sechs Punkten aus zwei Spielen passabel da.

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union HABAU Perg 1b – ASKÖ Katsdorf, 0:1 (0:1)

29 Oliver Lanzinger 0:1

