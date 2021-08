Bogdan ballert bestens - Auswärtssieg für Mauthausen gegen Baumgartenberg zum Auftakt

Details Sonntag, 15. August 2021 10:51

Union Baumgartenberg hat zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Klasse Nord-Ost einen Heimsieg verpasst. Gegen ASKÖ Mauthausen erlitt die Union Baumgartenberg am Samstag vor 80 Zusehern im Sportpark Baumgartenberg eine 1:3-Niederlage.

Die erste sichtbare Änderung gab es bei der Heimmannschaft und die hatte etwas mit einer Roten Karte aus der letzten Spielsaison zu tun: Der eigentliche Kapitän Michael Leitner musste noch eine Sperre absitzen und wurde deshalb von Matthias Schalhas mit der Kapitänsschleife vertreten. In der ersten Viertelstunde ging es hitzig zu, denn beide Teams schenkten sich absolut nichts und spielten offensiv auf das gegnerische Tor. In der 28. Minute passierte Hasan Enül von Baumgartenberg ein grober Patzer und hatte Glück, denn Mauthausen machte nichts daraus. Auch in Minute 34 entstand kein Tor, als ein wuchtiger Kopfball von Jakob Burian knapp am Tor vorbeisegelte. Die erste Halbzeit endete also ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.



Doppelpack zum Sieg und kurioses Freistoßtor



Nach der Pause fielen dann Tore: So behauptete sich die ASKÖ Mauthausen gegen die Hintermannschaft von Union Baumgartenberg. Neuer Spielstand: 1:0 (69.), Torschütze für Mauthausen war Norbert Sipos. Serdar Tarkan war es, der in der 79. Minute das Spielgerät im Tor von Mauthausen unterbrachte und auf 1:1 stellte. Wie es zu diesem Treffer kam, war allerdings kurios, denn ein von der Mittellinie ausgeführter Freistoß wurde vom Tormann unterschätzt und fand direkt den Weg in das Tor. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marius Bogdan schnürte einen Doppelpack (84./88.) innerhalb von vier Minuten, sodass die Gäste fortan mit 3:1 führten. Am Ende schlug die ASKÖ Mauthausen die Union Baumgartenberg auswärts. Manchmal reichen vier Minuten für einen Sieg.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – ASKÖ Mauthausen, 1:3 (0:0)

69 Norbert Sipos 0:1

79 Serdar Tarkan 1:1

84 Marius Bogdan 1:2

88 Marius Bogdan 1:3

