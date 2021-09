Voller Erfolg von Mauthausen gegen Perg/Windhaag - Bogdan trifft doppelt

Details Sonntag, 05. September 2021 21:01

Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag steckte gegen die ASKÖ Mauthausen eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Vor 120 Zusehern auf dem Sportplatz ASKÖ Mauthausen traf Marius Bogdan doppelt.

Das Spiel ASKÖ Mauthausen gegen SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag in der vierten Runde der 2. Klasse Nord-Ost ging stürmisch los: Pascal Haller traf in der ersten Spielminute für die ASKÖ Mauthausen zu der 1:0-Führung. Der Gastgeber machte in den nächsten Minuten weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marius Bogdan (9.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Martin Lehner nicht und so ging es mit der 2:0-Führung der ASKÖ Mauthausen in die Kabinen.



Bogdan ließ es nochmal klingeln



Die zwei Tore waren dem Gastgeber ASKÖ Mauthausen allerdings noch nicht genug an diesem Abend: Für das 3:0 sorgte dann kurz vor Schluss erneut Bogdan, der die ASKÖ Mauthausen und ihre Fans kurzfristig von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Schlussendlich verbuchte die ASKÖ Mauthausen gegen SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg.





Die ASKÖ Mauthausen machte in der Tabelle Boden gut und steht nun mit neuen Punkten und einem 12:6-Torverhältnis auf Platz vier. Drei Siege und eine Niederlage schmücken deren aktuelle Bilanz.





Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. In dieser Saison sammelten sie bisher zwei Siege und kassierten zwei Niederlagen.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 3:0 (2:0)

1 Pascal Haller 1:0

9 Marius Bogdan 2:0

90 Marius Bogdan 3:0

