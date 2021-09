Arbing mit fünftem Sieg in Folge - 6:0 gegen St. Georgen/Langenstein

Details Samstag, 11. September 2021 13:54

Die Union Arbing fuhr gegen die SPG St. Georgen/Langenstein mit einem souveränen 6:0-Sieg den fünften Sieg in Folge ein. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. 167 Zuseher waren bei dieser Gala-Vorstellung auf dem Sportplatz Arbing vor Ort.

Das Torfestival bei der Spielbegegnung in der 2. Klasse Nord-Ost zwischen der Union Arbing und SPG St. Georgen/Langenstein am Freitag Abend startete standesgemäß: Daniel Windner stellte die Weichen per Freistoß für den Ligaprimus auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 1:0 zur Stelle war. Nach der ersten Viertelstunde wurden die Arbinger allmählich die spielbestimmende Mannschaft und so war es keine Überraschung, als weitere Tore folgten. Nämlich ein Doppelpack für den Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (32.) markierte Johannes Steinkellner wenig später seinen zweiten Treffer (38.). Union Arbing hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen 3:0-Vorsprung. Schiedsrichter Klaus Edlmayr pfiff schließlich zur Halbzeitpause.



Eigentor von St. Georgen/Langenstein



Nach der Pause ging es in dieser Tonart weiter: Mit dem 4:0 von Matthias Derntl für die Union Arbing war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Getreu dem Motto "Wenn man kein Glück hat, kommt Pech noch dazu" unterlief den Gästen auch noch ein Eigentor in der 66. Minute durch Iosif-Lulian Banda, welches zum 5:0-Stand für die Union Arbing führte. Dominik Wohlmuth überwand per Foulelfmeter den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für die Union Arbing (71.). Mit dem Spielende fuhr die Union Arbing einen Kantersieg ohne Gegentreffer ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die SPG St. Georgen/Langenstein klar, dass gegen Arbing heute kein Kraut gewachsen war.





Das 21:4-Torverhältnis der Union Arbing kann sich nach fünf Runden sehen lassen: Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Defensivverbund der Union Arbing steht nahezu felsenfest. Erst viermal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Arbing zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat die Union Arbing alle gewonnen.





SPG St. Georgen/Langenstein bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest, aktuell auf Platz elf. In der Offensivabteilung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen, während 19 Gegentore kassiert wurden. Die Situation bei SPG St. Georgen/Langenstein bleibt angespannt. Gegen die Union Arbing kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

2. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – SPG St. Georgen/Langenstein, 6:0 (3:0)

8 Daniel Windner 1:0

32 Johannes Steinkellner 2:0

38 Johannes Steinkellner 3:0

53 Matthias Derntl 4:0

66 Eigentor durch Iosif-Lulian Banda 5:0

71 Dominik Wohlmuth 6:0

