Abfuhr für FC Sphinx bei Union Perg 1b - Furchtlehner mit Dreierpack bei 5:1-Sieg

DSG Union HABAU Perg 1b schlug den FC Sphinx mit einem beeindruckenden 5:1-Heimsieg. Vor 100 Zusehern in der WIMTECH-Arena durfte sich David Furchtlehner mit drei Toren eintragen.

Freitag Abend, Runde sechs in der 2. Klasse Nord-Ost, die Spielbegegnung zwischen DSG Union HABAU Perg 1b und FC Sphinx stand auf dem Zettel: In der siebten Minute sahen die 100 Besucher schon das frühe 1:0 für das Heimteam aus Perg, diesen Treffer erzielte David Furchtlehner. Bereits in der zehnten Minute erhöhte die DSG Union HABAU Perg 1b den Vorsprung durch ein Tor von Thomas Eisenstöck. Die Hintermannschaft von FC Sphinx ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.



Zwei Rote Karten in Hälfte zwei



Nach Wiederanpfiff zu Spielhälfte zwei durch Schiedsrichter David Prosl ging es mit dem Toreschießen aufseiten der Gastgeber aus Perg munter weiter: Stefan Trauner brachte die DSG Union HABAU Perg 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (50.). In der 58. Minute legten die Perger zum 4:0 nach, wieder war es Furchtlehner. Vinko Klepic erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für FC Sphinx. In der 78. Minute kassierte Abdalla Aly aufgrund einer Beleidigung eine Rote Karte. Die DSG Union HABAU Perg 1b gelang in den Schlussminuten noch zu einem weiteren Treffer (82.), dabei durfte sich Furchtlehner mit einem Dreierpack in die Spielstatistik eintragen. Kurz vor Schluss sah Vinko Klepic von FC Sphinx noch die Rote Karte wegen Foulspiels. Nach abgeklärter Leistung blickte die DSG Union Perg 1b auf einen klaren Heimerfolg über FC Sphinx.





Trotz des Sieges bleibt die Union Perg 1b auf Platz sechs mit einem 15:10-Torverhältnis. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Perg 1b.





FC Sphinx bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Nord-Ost und steht mit einem 9:22-Torverhältnis punktelos auf dem letzten Platz da. Wann bekommt der Tabellenletzte die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die DSG Union HABAU Perg 1b gerät FC Sphinx immer weiter in die Bredouille.

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union HABAU Perg 1b – FC Sphinx, 5:1 (2:0)

7 David Furchtlehner 1:0

10 Thomas Eisenstoeck 2:0

50 Stefan Trauner 3:0

58 David Furchtlehner 4:0

66 Vinko Klepic 4:1

82 David Furchtlehner 5:1

