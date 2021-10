Das Beste zum Schluss: Niederneukirchen erzielt Treffer zum 3:3 gegen Münzbach in Nachspielzeit

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 13:11

Showdown in letzter Minute: Manuel Mehlmayer erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer für Union Niederneukirchen zum 3:3 gegen Sportunion Greisinger Münzbach. Beim Spiel am Samstag in der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Ost waren auf der Sportanlage Münzbach 110 Zuseher anwesend.

In den ersten sieben Minuten ging es auf dem Platz der Sportanlage Münzbach beim Spiel zwischen Sportunion Greisinger Münzbach und Union Niederneukirchen hin und her. Doch in der 24. Minute brachte Adam Fojtik die Münzbacher Hausherren in Führung. Das 2:0 durch Philipp Schartmüller ließ die Münzbacher zum zweiten Mal im Match jubeln (33.). Und nur wenige Augenblicke vor der Halbzeit (43.) schoss Mathias Langeder einen weiteren Treffer für den Gastgeber. Nach dem souveränen Auftreten der Sportunion Greisinger Münzbach in den ersten 45 Minuten überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 3:0-Führung auf ihrem Konto stand.



Aufholjagd mit Punkt belohnt



Doch die Gäste aus Niederneukirchen nahmen in der zweiten Spielhälfte auch an Fahrt auf und leiteten in der 75. Minute eine Aufholjagd ein: Eine starke Leistung zeigte Stefan Witzeneder, der sich mit einem Doppelpack für die Union Niederneukirchen beim Trainer empfahl (75./91.). Die Zuseher verfolgten diese Aufholjagd gespannt und wurden kurz vor Spielende noch mit einem Ausgleich belohnt: Manuel Mehlmayer machte den Hausherren in der Nachspielzeit noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich in der 96. Minute sicherstellte. Alles sprach für einen Sieg von Münzbach, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Niederneukirchen noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Die Sportunion Greisinger Münzbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Union Münzbach bleiben akut, sodass man zurzeit auf dem achten Tabellenplatz steht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Münzbach in dieser Saison. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Sportunion Greisinger Münzbach momentan auf dem Konto.

Union Niederneukirchen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit 16 Zählern aus neun Spielen konnte der Gast auf den dritten Platz vorrücken. Die Union Niederneukirchen verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Niederneukirchen blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Die Union Münzbach stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der Union Baumgartenberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt NNK die DSG Union HABAU Perg 1b.

2. Klasse Nord-Ost: Sportunion Greisinger Münzbach – Union Niederneukirchen, 3:3 (3:0)

24 Adam Fojtik 1:0

33 Philipp Schartmueller 2:0

43 Mathias Langeder 3:0

75 Stefan Witzeneder 3:1

91 Stefan Witzeneder 3:2

96 Manuel Werner Mehlmayer 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!