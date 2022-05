Abfuhr für St. Georgen/Langenstein bei Katsdorf

Details Montag, 09. Mai 2022 15:05

Mit 0:4 verlor die SPG St. Georgen/Langenstein am vergangenen Samstag deutlich gegen die ASKÖ Katsdorf. An der Favoritenstellung ließ Katsdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen SPG St. Georgen/Langenstein einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte die ASKÖ Katsdorf mit 1:0 gewonnen.

Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Christian Ebner verantwortlich (15.). Christopher Sallinger erhöhte den Vorsprung von Katsdorf nach 28 Minuten auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Den Vorsprung der ASKÖ Katsdorf ließ Sallinger in der 61. Minute anwachsen. Oliver Lanzinger besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Katsdorf (74.). Letztlich kam die ASKÖ Katsdorf gegen St. Georgen/Langenstein zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Nach diesem Spiel belegt ASKÖ Katsdorf mit 33 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die ASKÖ Katsdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Das Team aus Katsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als die SPG St. Georgen/Langenstein. Man kassierte bereits 54 Tore gegen sich. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den zehnten Tabellenplatz bei. Im Sturm von SPG St. Georgen/Langenstein stimmt es ganz und gar nicht: 15 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich St. Georgen/Langenstein schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die SPG St. Georgen/Langenstein in dieser Zeit nur einmal gewann.

Während die ASKÖ Katsdorf am kommenden Sonntag die Union Arbing empfängt, bekommt es SPG St. Georgen/Langenstein am selben Tag mit der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag zu tun.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Katsdorf – SPG St. Georgen/Langenstein, 4:0 (2:0)

74 Oliver Lanzinger 4:0

61 Christopher Sallinger 3:0

28 Christopher Sallinger 2:0

15 Christian Ebner 1:0