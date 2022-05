Nach 2:1-Derbysieg bleibt Union Arbing Tabellenführer an den Fersen

Details Samstag, 07. Mai 2022 12:42

Zum Auftakt der 17. Runde der 2. Klasse Nord-Ost empfing die Union Arbing die Sportunion Greisinger Münzbach. In diesem Derby waren die Rollen klar verteilt, zumal die Mannen von Trainer Daniel Windner als Zweiter im Aufstiegskampf präsent sind, während die Münzbacher in der Tabelle nur die neunte Position einnehmen. Nach einem 4:2-Erfolg im Hinspiel tat sich der Favorit am Freitagabend schwer, in einem umkämpften Lokalduell behielten die Kicker aus Arbing aber mit 2:1 die Oberhand, feierten den dritten Sieg in Serie und bleiben mit dem achten "Dreier" im neunten Heimspiel Tabellenführer Mauthausen an den Fersen. Die Ametzberger-Elf hingegen mussten nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien die zehnte Saisonniederlage einstecken.

Favorit mit Start nach Maß

Vor rund 150 Besuchern fand der Aufstiegsaspirant gut ins Spiel und ging schon in der Anfangsphase in Führung. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Karl Fürholzer nach einem gelungenen Spielzug und einem Pass in die Schnittstelle der Münzbacher Viererkette alleine vor Gästegoalie Alexander Hofer auftauchte und auf 1:0 stellte. Die Gästeelf von Coach Roland Ametzberger ließ sich von diesem Treffer nicht beeindrucken, kämpfte beherzt, bot dem Tabellenzweiten die Stirn und sorgte für ein umkämpftes und munteres Derby. In Minute 35 durften sich die entschlossen auftretenden Münzbacher über den verdienten Ausgleich freuen. Nach einem Freistoß von Vasile Dobrican konnte Arbing-Schlussmann Matthias Starzer den Ball nur kurz abwehren, Lukas Slawiczek fackelte nicht lange und fixierte per Abstauber den 1:1-Pausenstand.

Steinkellner bringt Aufstiegsaspiranten auf die Siegerstraße

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Arbinger Treffer. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ullmann war Andreas Steinkellner nach einer Ecke von Fürholzer zur Stelle und brachte die Windner-Elf abermals in Front. Die Arbinger waren fortan gut im Spiel, die Gäste waren aber auch in Halbzeit zwei giftig und bissig und machten dem Favoriten weiterhin das Leben schwer. So bekamen die Zuschauer ein Spiel auf Messers Schneide zu sehen, das bis zum Schluss spannend blieb. Die Münzbacher waren um den Ausgleich bemüht und vor allem bei Standards stets gefährlich. In der Schlussphase hätten die Heimischen den Sack aber zumachen können. Doch bei der besten Arbinger Einschussgelegenheit scheiterte Andreas Grinninger nach einem Stanglpass an Keeper Hofer. Die Union Arbing brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und feierte einen wichtigen Sieg.

Daniel Windner, Trainer Union Arbing:

"Auch wenn die Münzbacher ein starker Gegner waren und der Derbysieg hart erkämpft war, war es ein ungemein wichtiger Dreier. Wir haben unsere enorme Heimstärke untermauert, im Aufstiegskampf vorgelegt und den Relegationsplatz gefestigt. Somit sind wir am richtigen Weg".