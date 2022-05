Baumgartenberg holt sich 0:5-Watsche gegen Perg/Windhaag ab

Details Montag, 09. Mai 2022 15:08

Für die Union Baumgartenberg gab es in der Partie gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Perg/Windhaag ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Baumgartenberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag bei der Union Baumgartenberg geendet.

Paul Gaisrucker brachte Perg/Windhaag in der 15. Spielminute in Führung. Lukas Gaisrucker schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (38.). Mit der Führung für die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag ging es in die Halbzeitpause. Gregor Braher versenkte den Ball in der 55. Minute im Netz von Perg/Windhaag. Alp-Eren Kaldirim trug sich in der 65. Spielminute in die Torschützenliste ein. Philipp Paireder überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag (70.). In der 77. Minute legte Raphael Grossteiner zum 5:1 zugunsten von Perg/Windhaag nach. Am Ende kam die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag gegen Baumgartenberg zu einem verdienten Sieg.

Keine Veränderung in Tabelle

Aktuell belegt SPG ASKÖ Perg/Windhaag mit 34 Punkten den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 55 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Perg/Windhaag weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Trotz der Schlappe behält die Union Baumgartenberg den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich das Team aus Baumgartenberg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Sonntag reist SPG ASKÖ Perg/Windhaag zu SPG St. Georgen/Langenstein, zeitgleich empfängt die Union Baumgartenberg den ASK St. Valentin 1b.

2. Klasse Nord-Ost: SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – Union Baumgartenberg, 5:1 (2:0)

77 Raphael Grossteiner 5:1

70 Philipp Paireder 4:1

65 Alp-Eren Kaldirim 3:1

55 Gregor Braher 2:1

38 Lukas Gaisrucker 2:0

15 Paul Georg Gaisrucker 1:0