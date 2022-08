Union Perg 1b feiert gegen "Lieblingsgegner" zweiten Sieg in Folge

Details Freitag, 26. August 2022 12:19

Der dritte Spieltag der 2. Klasse Nord-Ost wurde bereits am Donnerstagabend mit dem Derby zwischen der Union Baumgartenberg und der DSG Union HABAU Perg 1b eingeläutet. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Achtplatzierten der letzten Saison trafen zwei Tabellennachbarn der vergangenen Spielzeit aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen gab es vor wenigen Wochen, zum Abschluss der letzten Meisterschaft feierte das zweite Team des OÖ-Ligisten einen souveränen 5:1-Auswärtssieg. Auch dieses Mal behielt die Elf von Neo-Trainer David Schimpl, der zuletzt bei OÖ-Liga-Absteiger St. Florian tätig war, gegen ihren "Lieblingsgegner" mit 2:1 die Oberhand und fuhr den zweiten "Dreier" in Folge ein. Die Baumgartenberger hingegen kommen seit geraumer Zeit nicht in die Gänge und ergatterten in den letzten fünf Meisterschaftsspielen nur einen mickrigen Punkt.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung - Lapatschka vergibt Elfmeter

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Zuljevic entwickelte sich im Sportpark ein intensives und umkämpftes Derby. Die Gäste verzeichneten mehr Spielanteile, Chancen konnten die Perger zunächst aber keine kreieren. In Minute 25 war es dann so weit, als mit David Furchtlehner ein Akteur aus dem OÖ-Liga-Kader ins Schwarze traf. Die Heimelf von Coach Harald Huber hatte das Gegentor noch nicht verarbeitet, schlug es im Baumgartenberger Kasten erneut ein. Thomas Wahlmüller, der nach Stationen in Grein und Tragwein im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, nickte eine Freistoßflanke ein. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die große Chance, den Sack zuzumachen, nach einem Foul an Lukas Netter scheiterte Thomas Lapatschka, Rückkehrer aus Arbing, beim fälligen Elfmeter jedoch an Baumgartenberg-Schlussmann Stepan Prinz. Wenig später ging es mit 0:2 in die Kabinen.

Königshofer verwandelt Strafstoß

In Durchgang zwei fand die Schimpl-Elf einen weiteren Matchball vor, alleine vor dem Gehäuse der Heimischen brachte aber auch Batuhan Aslan den Ball nicht an Goalie Prinz vorbei. Die Baumgartenberger machten in den zweiten 45 Minuten ordentlich Dampf und waren um den Anschlusstreffer bemüht, die Hausherren agierten aber auch im zweiten Durchgang nicht zwingend. Acht Minuten vor dem Ende wurde das Derby dann aber doch noch einmal heiß, als der Unparteiische nach einem Zweikampf zwischen Michael Königshofer und Pergs Thomas Eisentöck im Strafraum der Gäste eine Regelwidrigkeit erkannte - der Gefoulte schnappte sich die Kugel und verwandelte den strittigen Strafstoß. In der Schlussphase drängte die Huber-Elf auf den Ausgleich. Die Hausherren versuchten ihr Glück mit hohen Bällen, die Baumgartenberger konnten aber keine klare Ausgleichschance kreieren. Die Schimpl-Elf brachte den knappen Vorsprung ins Ziel und durfte sich über den zweiten Sieg in Folge freuen.

Markus Derntl-Saffertmüller, Sektionsleiter DSG Union Perg:

"Wir hätten das Spiel bereits vor der Pause entscheiden können, haben aber leider einen Elfmeter vergeben. Auch wenn das Derby im zweiten Durchgang noch einmal eng und spannend geworden ist, war es ein verdienter Sieg, der aufgrund der Chancen auch höher hätte ausfallen können. Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart, aber das 1b-Team ist heuer gegenüber dem letzten Jahr besser aufgestellt, darum sollte eine Rangverbesserung möglich sein".