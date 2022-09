Hartes Stück Arbeit! Union Perg 1b müht sich bei Absteiger zu 3:1-Sieg

Details Samstag, 10. September 2022 12:35

Zum Auftakt der fünften Runde der 2. Klasse Nord-Ost empfing die ASKÖ Treffling die DSG Union HABAU Perg 1b. Nach derm Abstieg aus der 1. Klasse wartet die seit 30. Oktober 2021 sieglose ASKÖ bislang vergeblich auf die Trendwende. Das Team von Neo-Trainer Tarik Jamak ging früh in Führung und zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, der Befreiungsschlag war dem Absteiger aber auch am Freitagabend nicht vergönnt. Das zweite Team des OÖ-Ligisten behielt nach anfänglichen Problemen am Ende mit 3:1 die Oberhand und feierte den dritten Saisonsieg.

Bärenstarker Aufsteiger mit früher Führung

Im Exit 19-Stadion war den Hausherren das Vorhaben, die lange Durststrecke unbedingt beenden zu wollen, von Beginn an deutlich anzumerken. Bei überaus schwierigem Geläuf ging der Absteiger aggressiv und engagiert ans Werk und belohnte sich für dieses beherzte Auftreten in Minute acht mit dem Führungstreffer. Ein Schuss wurde zunächst geblockt, ehe Andreas Staudacher aus 18 Metern abzog und die Kugel flach im Eck versenkte. Die Trefflinger setzten entschlossen nach und kreierten einige dicke Chancen, ein weiterer Treffer wollte der Jamak-Elf aber nicht gelingen. Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen. Mit zunehmender Spieldauer agierten die Machländer im Zentrum kompakter und fanden Zugriff auf die Partie. In Minute 35 gelang den Mannen von Neo-Coach David Schimpl mit einem "Tausendguldenschuss" der Ausgleich, als Volga Akan das Spielgerät aus rund 25 Metern zum 1:1-Halbzeitstand ins Kreuzeck zimmerte.

Eigentor bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ljubicic verzeichneten die Gäste den besseren Start, das 1b-Team hatte jedoch mit dem schwierigen Untergrund zu kämpfen. Die Zuschauer bekamen ein offenes Mach zu sehen, in dem der Absteiger auf Konter lauerte, aber stets gefährlich war. Die Trefflinger kamen zu zwei guten Chancen, Gästegoalie Simon Primetzhofer machte diese jedoch zunichte. Am Beginn der Schlussviertelstunde erreichte die Schimpl-Elf durch einen kuriosen Treffer die Siegerstraße - nach einer Flanke ließ ASKÖ-Schlussmann Pascal Meindl, bedrängt von Pergs Stefan Trauner, den Ball fallen, der plötzlich im Netz zappelte. Nachdem das Spiel gekippt war, ließ die Union sich die Butter nicht vom Brot nehmen und schlug in Minute 85 noch einmal zu - nach einer Flanke und einem Getümmel war es der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Paul Gstöttenbauer, der aus kurzer Distanz den 3:1-Sieg des 1b-Teams fixierte.

Stefan Leithenmayr, Sektionsleiter DSG Union Perg:

"Die Trefflinger waren in der ersten Halbzeit bärenstark und hätten nach der Führung durchaus den einen oder anderen Treffer nachlegen können. Unsere Mannschaft konnte sich dann aber steigern, war nach der Pause das bessere Team und hat in Summe durchaus verdient gewonnen. Es läuft bislang ganz gut und sind mit der Präsenz in der oberen Hälfte der Tabelle zufrieden".