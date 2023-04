Slawiczek-Doppelpack! Union Münzbach feiert zweiten Sieg im Frühjahr

Details Montag, 24. April 2023 11:23

In der 2. Klasse Nord-Ost stand am 15. Spieltag das Kräftemessen zwischen der Sportunion Greisinger Münzbach und der ASKÖ Ebelsberg Linz auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzehnten waren die Hausherren zu favorisieren, zumal die Elf um Spielertrainer Behar Sabani im Hinspiel einen souveränen 4:0-Auswärtssieg feiern konnte. Am Sonntagnachmittag behielten die Münzbacher auch auf der eigenen Sportanlage mit 3:1 die Oberhand und fuhren im Frühjahr den zweiten "Dreier" ein. Die Linzer hingegen standen zwei Wochen nach einer Heimpleite im Kellerderby gegen St. Georgen/Langenstein erneut mit leeren Händen da und ergatterten in den letzten vier Partien nur einen mickrigen Punkt.

Sabani-Elf mit verdienter Führung

Vor rund 150 Besuchern taten sich die Hausherren in der Anfangsphase schwer, die Mühlviertler fanden dann aber zusehends besser ins Spiel und bestimmten das Geschehen. Nach der einen oder anderen vergebenen Chance durften sich die heimischen Fans nach rund einer halben Stunde über den Führungstreffer freuen. Nach einem Zuspiel von der linken Seite ging Lukas Slawiczek mit dem ersten Kontakt an einem Verteidiger vorbei und stellte mit einem Flachschuss auf 1:0. Mit der Führung im Rücken hatten die Hausherren Spiel und Gegner im Griff, bis zur Pause konnte die Sabani-Elf aber kein Tor nachlegen.

Slawiczek schnürt Doppelpack

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehfellner stand Ebelsbergs Torjäger im Mittelpunkt. Axel Kellner hatte auf der rechten Seite viel Platz, der 28-Jährige, der im letzten Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, zog in den Strafraum, schloss diese Aktion kaltschnäuzig ab und glich mit seinem elften Saisontreffer aus. Darüber durften sich die Gäste aber nur kurz frühen, denn 180 Sekunden später hatte die Union die Nase wieder vorne. Wieder war es Slawiczek, der nach einem feinen Stanglpass von Besar Sabani das Leder einschob. Danach bekamen die Zuschauer ein munteres Hin und Her zu sehen mit Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel stand auf Messers Schneide und wurde nach rund 70 Minuten entschieden. Vasile Dobrican legte sich den Ball am rechten Strafraumeck zu einem Freistoß zurecht und versenkte die Kugel mit links im langen Eck. Die Hausherren hatten die Weichen auf Sieg gestellt, ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, behaupteten die Führung und feierten am Ende einen 3.1-Sieg.

Markus Krichbaumer, Sektionsleiter Sportunion Münzbach:

"Wir hatten ein klares Chancenplus, demnach war der Sieg verdient. Auch wenn wir im Niemandsland der Tabelle stehen, sind wir im Frühjahr bislang ganz gut unterwegs und wollen uns auch in den kommenden Wochen anständig präsentieren. Zu einem Platz ganz vorne wird es nicht mehr reichen, bis zum vierten Rang ist aber alles möglich".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei