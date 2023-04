72 Stunden nach Blamage, ASK St. Valentin 1b wieder auf der Siegerstraße

Details Donnerstag, 27. April 2023 12:06

In einem Nachholspiel der zwölften Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand das 1b-Duell zwischen dem ASK Case IH Steyr St. Valentin und der DSG Union HABAU Perg auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem Neuntplatzierten waren die Rollen klar verteilt, zumal der Ligaprimus im Hinspiel einen 2:0-Auswärtserfolg feiern konnte. Doch am vergangenen Wochenende erlebten die Niederösterreicher eine böse Überraschung und mussten gegen das damalige Schlusslicht, St. Georgen/Langenstein, eine ebenso blamable wie sensationelle 0:1-Heimniederlage einstecken. 72 Stunden später gab der Titelaspirant darauf die passende Antwort, setzte sich mit 4:0 souverän durch und festigte mit dem 13. Saisonsieg den Platz an der Sonne. Die Machländer hingegen mussten am Mittwochabend den Platz zum fünften Mal in Folge als Verlierer verlassen.

ASK-Spielertrainer schnürt Doppelpack

Kaum hatte Schiedsrichter Haliti das Kräftemessen der zweiten Mannschaften der beiden OÖ-Ligisten angepfiffen, zappelte der Ball auch schon in den Maschen. Nach dem ersten Angriff des Tabellenführers war Spielertrainer Christoph Guselbauer nach einer von Patrick Lachmayr getretenen Ecke erfolgreich. In der Fogle dominierte der Favorit das Geschehen, die Hausherren agierte zunächst aber nicht wirklich zwingend. Nach 20 Minuten durfte sich St. Valentins Spielertrainer abermals als Torschütze feiern lassen, als der 34-jährige Guselbauer einen erneuten Lachmayr-Corner einnickte. Während die Gäste nur zaghafte Angriffe starteten, hatten die Niederösterreicher Spiel und Gegner im Griff und erzwangen kurz vor der Pause die Vorentscheidung. Nach einem gelungenen Spielzug kam Patrick Bilic am Strafraumeck an den Ball, der Linksverteidiger zog ab und setzte die Kugel via Innenstange zum 3:0-Halbzeitstand ins lange Eck.

St. Valentin-Joker sticht

Da die Messe vorzeitig gelesen war, nahm der Ligaprimus nach Wiederbeginn den Fuß vom Gas, weshalb die Zuschauer in der Steyr-Arena im zweiten Durchgang zunächst ein Mittelfeldgeplänkel zu sehen bekamen. In Minute 68 stach dann ein St. Valentiner Joker, als der ebenerst eingewechselte Michael Dorfmayr mit einem Querpass ideal in Szene gesetzt wurde und der 40-Jährige das Leder aus kurzer Distanz versenkte. In der restlichen Spielzeit begnügte sich der Tabellenführer mit der Verwaltung des Ergebnisses, ließ nichts anbrennen und feierte im siebenten Heimspiel den fünften Sieg.

Christopher Heilbrunner, Teambetreuer ASK St. Valentin 1b:

"Nach der Blamage vom Sonntag hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt und einen ebenso verdienten wie ungefährdeten Sieg gefeiert. Nach der Pleite gegen St. Georgen ist dieser Dreier ungemein wichtig und sind wieder am richtigen Weg".

