6 Tore zum Frühschoppen, Derby-Matinee in Pabneukirchen findet aber keinen Sieger

In der 14. Runde der 2. Klasse Nord-Ost empfing die Union Pabneukirchen die SPG Pierbach/Rechberg zur Matinee. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenachten ging es nicht nur um einen prestigeträchtigen Derbysieg, sondern für die die Heimelf von Trainer Johannes Neumaier auch um die ersten Punkte im Frühjahr. Nach drei Pleiten in den drei bisherigen Rückrundenspielen konnten die Hausherren Sonntagmittag in der Frühjahrs-Tabelle zwar anschreiben, in Pabneukirchen hält sich die Freude über das torreiche 3:3-Unentschieden jedoch in Grenzen. Die Spielgemeinschaft hingegen konnte nach zwei Auswärtspleiten am Stück durch einen "Lucky Punch" in Minute 92 zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen.

Torloser erster Durchgang

Auf der Sportanlage bekamen die Zuschauer von Beginn an ein flottes Match zu sehen, in dem zunächst vor allem die Neumaier-Elf die Akzente setzte. Die Union war sofort gut im Spiel, startete einige vielversprechende Angriffe und kreierte auch klare Chancen, die besten davon konnten Manuel Gruber und Rene Kloibhofer aber nicht nutzen. Nach rund einer halben Stunde wurden die Gäste zusehends aktiver, waren nun präsent, hielten entschlossen dagegen und sorgten für ein interessantes und ausgeglichenes Derby. Die Zuschauer bekamen zwei engagierte Mannschaften, bis zur Pause aber keine Tore zu sehen.

Neumaier-Elf geht zwei Mal in Führung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kalok waren die Heimischen sofort wieder gut im Spiel und eröffneten in Minute 53 den Torreigen, als Kapitän Christoph Kurzmann einen Corner von Patrick Schaurhofer einnickte. Nach dem Führungstreffer gaben die Pabneukirchener das Heft aus der Hand und wurden für diese Nachlässigkeit Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich bestraft - der ebenerst eingewechselte Lorenz Huber war es, der einen schnell vorgetragenen Angriff der Gäste erfolgreich abschloss. Doch nur fünf Minuten später hatte die Neumaier-Elf die Nase abermals vorne - Paul Klammer zog aus rund 20 Metern beherzt ab und versenkte die Kugel im linken Eck.

Turbulente Schlussphase - "Lucky Punch" in Minute 92

Die Union behauptete zunächst den knappen Vorsprung, in den Schlussminuten ging es dann aber Schlag auf Schlag. Zunächst gelang der Gästeelf von Coach Thomas Bauernfeind der erneute Ausgleich, als Thomas Gaisberger nach einem Angriff über die linke Seite das Leder ins kurze Eck setzte. 120 Sekunden später durften sich die heimischen Fans zum dritten Mal an diesem Tag über einen Treffer freuen - Routinier Hannes Riegler schloss eine ansehnliche Kombination dert Pabneukirchener erfolgreich ab. Die Hausherren hatten den achten Saisonsieg eigentlich schon in der Tasche, in Minute 92 gelang der Bauernfeind-Elf jedoch der "Lucky Punch". Nach einem unnötigen Foul der Hausherren legte sich Thomas Raab das Spielgerät zu einem Freistoß zurecht und knallte den Ball aus rund 25 Metern zum 3:3-Endstand genau in den Winkel.

Johannes Neumaier, Trainer Union Pabneukirchen:

"Nach drei Pleiten konnten wir in der Frühjahrs-Tabelle endlich anschreiben, die Freude darüber ist aber nicht sonderlich ausgeprägt, denn das Unentschieden fühlt sich eigentlich wie eine Niederlage an. In einem tollen Derby haben wir nicht nur drei Mal geführt, sondern über weite Strecken das Geschehen bestimmt und waren auch spielerisch die klar bessere Mannschaft".

