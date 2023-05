Erster "Dreier" im Frühjahr! Huber-Elf beendet St. Georgener Siegesserie

Details Samstag, 06. Mai 2023 16:00

In der 2. Klasse Nord-Ost kam es zum Auftakt der 17. Runde zum Kräftemessen zwischen der Union Baumgartenberg und der SPG St. Georgen/Langenstein. Im Duell zweier Mannschaften aus der unterten Hälfte de Tabelle waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Spielgemeinschaft nach drei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie ging. Doch zwei Wochen nach einem sensationellen 1:0-Auswärtserfolg gegen Tabellenführer St. Valentin war für die Mannen von Trainer Mirza Skuljic Schluss mit lustig, zogen Kapitän Gorgi Rumenovski und Co. nach einer 1:2-Heimpleite im Hinspiel auch am Freitagabend mit 0:3 den Kürzeren. Den Baumgartenberger hingegen fiel eine Last von den Schultern, konnte die Huber-Elf im sechsten Rückrundenspiel den ersten "Dreier" einfahren.

Königshofer bringt Hausherren früh in Führung

Auch wenn nach einem bislang enttäuschenden Frühjahr das Spiel der Union defensiver als zuletzt ausgerichtet war, fand das Team von Coach Harald Huber nach fünf Minuten die ersten Chance vor, nach einem weiten Ball von Gregor Braher auf die linke Seite, machte Lukas Haslinger eigentlich alles richtig, seinen feinen Schlenzer auf das lange Eck entschärfte jedoch Gästegoalie Philipp Fösleitner mit einer unglaublichen Parade. Fünf Minuten später hatten die heimischen Fans unter den knapp 150 Besuchern dann aber doch Grund zur Freude, als Haslinger nach einem gelungenen Spielzug der Hausherren auf der rechten Seite eine Flanke schlug, Tadeas Sedlak den Ball mit dem Kopf verlängerte und und der freistehende Michael Königshofer auf 1:0 stellte.

Spiegl versenkt Freistoß und stellt Weichen auf Sieg

Die Führung gab den Baumgartenbergern die nötige Sicherheit, spielte die Huber-Elf fortan befreit auf und traf nach einer knappen halben Stunde abermals ins Schwarze, als Lukas Spiegl einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer setzte und die Kugel im Kreuzeck versenkte. Die formstarken Gäste wussten darauf keine Antwort und waren zumeist nur dann gefährlich, wenn Eduard Zele, neuer Legionär aus Rumänien, seine Beine im Spiel hatte. Doch die Hausherren stützten sich auf ein kompakte Hintermannschaft, lieferte der erst 15-jährige Innenverteidiger Tobias Wansch gemeinsam mit dem erfahrenen Matthias Schalhas eine bärenstarke Performance ab.

17-Jähriger setzt Schlusspunkt

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsricher Sergl hätte die Union den Sack zumachen können, nach einem Stanglpass von Elias Halasz fiel der Abschluss des zur zweiten Halbzeit für Haslinger, der aufgrund eines Nasenbeinbruches in der Kabine bleiben musste, eingewechselten Stefan Leonhartsberger aber zu schwach aus, sodass ein SPG-Verteidiger den Ball noch von der Linie kratzen konnte. Die Baumgartenberger gingen weiterhin überaus konzentriert ans Werk und hatten auch in Durchgang zwei Spiel und Gegner unter Kontrolle, bis zur endgültigen Entscheidung mussten die Fans aber lange warten. In Minute 83 war die Messe dann aber gelesen, als die Hausherren den Ball eroberten, Kapitän Michael Leitner einen weiten Pass cchlug, Halasz auf und davon war und das 17-jährige Baumgartenberger Eigengewächs den ersten "Dreier" der Huber-Elf im Frühjahr besiegelte.

Harald Huber, Trainer Union Baumgartenberg:

"Die Erleichterung nach dem ersten Sieg in diesem Jahr ist riesengroß. Meine Mannschaft hat gegen einen überaus formstarken Gegner, der über individuelle Klasse verfügt, eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert. Auch wenn die Meisterschaft für uns längst gelaufen ist, versuchen wir, eine Serie zu starten, um gestärkt und stabil in die nächste Saison gehen zu können".

