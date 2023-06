ASKÖ Katsdorf rettet beachtliches 1:1 bei meisterlichem ASK St. Valentin 1b über die Zeit

Details Montag, 05. Juni 2023 14:57

In der 21. Runde der 2. Klasse Nord-Ost kam es unter anderem zum mit Spannung erwarteten Spiel zwischen dem zweiten Anzug des ASK St. Valentin und der ASKÖ Katsdorf. Während es für die jungen Niederösterreicher unmittelbar um den Meistertitel ging, lagen die Katsdorfer vor dem Spiel auf einem beachtlichen dritten Platz, der jedoch keine Hoffnungen auf den Aufstieg mehr zu geben vermochte. Am Ende trotzten die Mühlviertler der 1b des ASK einen Punkt ab.

Starke ASK St. Valentin 1b drängte den Gegner hinten rein, Katsdorf brauchte ein wenig

Eine durchaus gut aufgestellte 1b des ASK St. Valentin begann furios, zeigte dem Publikum früh, in welche Richtung sich die Begegnung entwickeln sollte. Die jungen Niederösterreicher stürmten nach vorne, der Gegner aus Katsdorf wurde fast schon zwangsläufig hinten hineingedrängt, setzte aber immer wieder geschickte Nadelstiche durch Konter. Wenn St. Valentin durch den massierten Abwehrverbund der Mühlviertler durchkam, wartete entweder ein starker Katsdorfer Torhüter oder man hatte schlichtweg in der einen oder anderen Situation das Visier nicht exakt genug eingestellt.

Gäste leckten Blut, gingen zwischenzeitlich gar in Führung

Eine harte erste Halbzeit überstanden, machte sich bei den Mannen der ASKÖ Katsdorf das Gefühl breit, dass an diesem Tag mehr möglich ist. Zwar waren die Hausherren nach wie vor die gefährlichere und ambitioniertere Mannschaft, man hielt nun aber immer besser dagegen, kam besser mit den Umständen klar. Nach einem Ballverlust von St. Valentin startete man schließlich einen gefährlichen Konter, Öncel düpierte einen gegnerischen Verteidiger, um auf Christian Ebner abzuspielen, der zum etwas überraschenden 0:1 einschob.

St. Valentin reagierte mit wütenden Angriffen, machte unablässig Druck und wurde schließlich mit dem mehr als verdienten Ausgleich zum 1:1 belohnt. So war es nach 70 Minuten nach einer Flanke über den gegnerischen Tormann Marc Bühringer, der mit einem Kopfball „Boden auf“ den Ausgleich besorgte. Katsdorf setzte in der Folge noch den einen oder anderen gefährlichen Nadelstich, St. Valentin war dem Tor jedoch noch näher, so zitterte sowohl in der 85. als auch in der 92. Minute das Aluminium. Der Titel war den Niederösterreichern dennoch nicht zu nehmen.

Horst Söllradl, Trainer ASKÖ Katsdorf:

„ASK St. Valentin wollte natürlich unbedingt den Titel fixieren. Sie hatten gestern einen sehr guten Kader, für uns war es schwierig, wir haben eher versucht, uns defensiv einzustellen und Nadelstiche zu setzen aus Kontern. Das Spiel hat großteils St. Valentin gemacht, sie haben ganz stark begonnen, wir hatten ein wenig Probleme, bis wir uns eingestellt haben. Wir haben uns aber nicht nur hinten reingestellt, sondern schon versucht, spielerisch herauszukommen.“

