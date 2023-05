ASKÖ Ebelsberg setzt Aufwärtstrend mit Heimsieg über Treffling fort

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:09

In der 20. Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand unter anderem das Kräftemessen zwischen der ASKÖ Ebelsberg Linz und der ASKÖ Treffling auf dem Programm. Beide Mannschaften fristen ihr Dasein aktuell im unteren Drittel der Tabelle, sodass vor allem das Prestige im Vordergrund stand. Am Ende sollte sich eines der beiden Teams mit einem letztlich auch verdienten 2:0-Erfolg durchsetzen und damit auf einen einstelligen Tabellenplatz aufsteigen. Beide Teams könnten im engen Tabellensüden der Liga jedoch nach wie vor am Ende der Wertung landen.

Kellner bringt Ebelsberg in Führung

Im Linzer Süden entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel, in welchem die Hausherren über weite Strecken die Zügel in der Hand hielten. Ebelsberg eroberte sich rasch ein Mehr an Spielanteilen und begann, erste gefährliche Nadelstiche zu setzen. Nach einer halben Stunde nutzten die Ebelsberger schließlich den Vorteil, mit Axel Kellner einen bekannt treffsicheren Stürmer in den eigenen Reihen zu haben. Nach einem guten Pass, welcher von Nico Hauser nach vorne gespielt wurde, enteilte Keller einem gegnerischen Verteidiger, um gnadenlos zum 1:0 zu vollstrecken.

Treffling verpasst Ausgleich und schluckt 2:0

Treffling war in der Folge bemüht, sich zu wehren, allein war man im letzten Drittel nicht durchschlagskräftig genug. Nach Wiederbeginn intensivierte man die Bemühungen. Treffling drückte Ebelsberg auf deren eigenem Sportplatz tief hinten rein, bei einer guten Gelegenheit war Ebelsbergs Keeper bereits geschlagen, Verteidiger Ciwan Akan konnte den Ball jedoch auf der Linie klären. In höchster Bedrängnis gelang den Hausherren aber der Befreiungsschlag. Nach einem Ball in die Tiefe wurde selbiger vom unfassbar schnellen Süleyman Eker erlaufen, der Ebelsberger machte einen Haken um den Torhüter, um den Ball anschließend sicher zum 2:0 einzuschieben.

Dieser zweite Gegentreffer war ein weiterer Keulenschlag für Treffling, von welchem man sich nicht mehr erholen sollte. Ebelsberg fand umgekehrt noch die eine oder andere aussichtsreiche Tormöglichkeit vor, weitere Chancen wurden aber vergeben. Am Ende feierten die Linzer einen erkämpften, aber nicht unverdienten 2:0-Erfolg, bei ASKÖ Treffling will es weiterhin nicht nach Wunsch laufen.

Roman Jansenberger, Sportlicher Leiter ASKÖ Ebelsberg:

„Wenn man ehrlich ist, waren wir eigentlich das gesamte Spiel über bestimmend. Der Gegner hatte kurz nach der Pause eine Drangphase. Der Sieg war aber ganz klar verdient, hätte auch höher ausfallen können. Natürlich muss man aufpassen, wenn du das 1:1 bekommst, der Ball nicht auf der Linie geklärt wird, bekommen die auch wieder Luft. Am Ende waren die Beine bei uns schwer, so ehrlich muss man sein, die besseren Chancen hatten dennoch wir. Schön ist, dass die Form aktuell wieder passt, es wächst wieder mehr zusammen, wir haben zuletzt auch in Katsdorf gepunktet, die Richtung stimmt. Erfreulich ist auch die Situation der 1b-Mannschaft, wenn wir noch vier Punkte holen, kann uns keiner mehr einholen.“

