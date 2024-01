Union Niederwaldkirchen: "Sind nicht unzufrieden, aber auch nicht glücklich"

Details Freitag, 12. Januar 2024 10:14

Auf durchschnittlichem Niveau kam die Union Ascendor Niederwaldkirchen stabil durch das letzte Jahr, holte im Frühjahr 16 Zähler und sammelte im Herbst 15 Punkte. Nach einem fünften Rang in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-West, landeten die Mühlviertler in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit am neunten Platz und überwintern in der unteren Hälfte der Tabelle. "Es war kein schlechtes, aber auch kein berauschendes Jahr. Da wir den Fokus auf die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft legen, war eine erneute Präsenz im oberen Tabellendrittel kein offizielles Saisonziel. Demzufolge sind wir mit dem bisherigen Abschneiden nicht unzufrieden, aber auch nicht glücklich", erklärt Sportchef Sascha Peherstorfer.

Geringe Torausbeute

Die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach feierten auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils zwei Siege. Obwohl "nur" je sechs Mannschaften mehr Treffer erzielten bzw. weniger Gegentore kassierten, landen die Mannen von Trainer Gernot Bachmaier am neunten Rang. "Jakob Simader ist im Sommer zu Bezirksligist Arnreit gewechselt und konnten den Abgang unseres Offensivspielers nicht kompensieren. Zudem mussten wir über weite Strecken der Hinrunde mit Tobias Tischler, der aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk unfreiwillig pauisieren musste, unseren etatmäßigen Stürmer vorgeben", begründet der Sportchef die geringe Torausbeute. "Auch wenn wir uns aktuell nur im Niemandsland der Tabelle bewegen, befindet sich unsere junge Mannschaft in der Entwicklungsphase und geben ihr die Zeit, die sie braucht. An den fünften Platz aus der vergangenen Saison konnten wir bislang nicht anknüpfen, in den letzten Jahren waren wir aber zumeist am Ende der Tabelle präsent, demzufolge stimmt die Richtung und sind auf einem guten Weg".

Zwei Abgänge - Trainingslager in Slowenien

Im Oberen Mühlviertel müssen die Aktiven im Winter ein Heim-Programm absolvieren, ehe am 23. Jänner die offizielle Vorbereitung in Angriff genommen wird. Die lange und intensive Aufbauzeit beinhaltet auch ein Trainingslager, das in den Semesterferien in Slowenien abgehalten wird. Beim Trainingsauftakt wird Coach Bachmaier zwei Akteure nicht begrüßen können. Während Christian Pühringer zu Herbstmeister St. Peter/Wimberg zurückkehrt und wieder das Trikot seines Stammvereins überstreift, wechselt Jakub Nevosad nach Niederösterreich, kickt der 33-jährige Tscheche im neuen Jahr beim SV Kirchberg/Walde. "Mit Tobias Tischler und Florian Simader sind zwei Akteure wieder fit und stehen zur Verfügung, zudem rückt der eine oder andere Junge nach. Aus diesem Grund sehen wir uns nicht wirklich nach neuen Spielern um und werden die beiden Abgänge vermutlich nicht ersetzen", verfolgt Sascha Peherstorfer das Geschehen am Transfermarkt lediglich als interessierter Beobachter.

Vorbereitung auf die nächste Saison

Wie im Sommer wird in Niederwaldkurchen auch im neuen Jahr kein klar deklariertes Saisonziel in Form eines Tabellenplatzes ausgegeben. "Auch wenn der Fünfte aus Kollerschlag nur vier Punkte mehr am Konto hat und die Chance gegeben ist, den letztjährigen fünften Platz einzustellen, halten wir weiterhin den Ball flach und setzen unser Team nicht unter Druck. Natürlich würden wir uns über eine Rangverbesserung freuen, aber auch im Frühjahr steht die Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund", so Peherstorfer. "Die Mannschaft soll sich in der Rückrunde ordentlich präsentieren und sich intensiv und gezielt auf die nächste Saison vorbereiten".

Transferliste 2. Klasse Nord-West