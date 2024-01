Union Kollerschlag: "Sind im Herbst in etwa dort gelandet, wo wir aktuell hingehören"

Details Dienstag, 23. Januar 2024 12:33

In den letzten Jahren war die Sportunion Kollerschlag in der 1. Klasse Nord aktiv, kam dort in der vergangenen Saison aber nur als Vorletzter ins Ziel und musste den schweren Gang in die 2. Klasse Nord-West antreten. Der Absteiger kam einen Stock tiefer gut an und verzeichnete zunächst eine Siegessiere, in der zweiten Herbsthälfte zeigte der Pfeil jedoch in die andere Richtung, weshalb die Mühlviertler den Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle verpassten und die Hinrunde am fünften Rang beendeten. "Natürlich haben wir gehofft, ganz vorne mitmischen zu können, doch wir arbeiten vorwiegend mit eigenen, jungen Spielern und sind im Herbst in etwa dort gelandet, wo wir aktuell hingehören", erklärt der stellvertretende Obmann Andreas Fuchs.

Toller Siegesserie folgte Negativlauf

Die Mannen von Trainer Michael Reischl kamen exzellent aus den Startblöcken und feierten in der ersten sechs Spielen fünf Siege. Damit hatten die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach ihr Pulver aber fast schon verschossen und mussten in den übrigen sechs Partien fünf Niederlagen einstecken. "Nach dem Abstieg haben die vielen Siege vor allen den jungen Spielern gut getan, konnten die Siegesserie aber richtig einordnen. Denn am Beginn der Saison waren vorwiegend schwächere Mannschaften unsere Gegner. Und in der zweiten Herbsthälfte, als wir mit den Top-Teams die Kräfte messen mussten, sind wir am Boden der Realität gelandet", weiß der Funktionär.

13 Eder Treffer, aber zu viele Gegentore

Lediglich der Aufstiegsaspirant aus St. Peter traf öfter ins Schwarze - Philipp Eder zeichnete für 13 der insgesamt 37 Kollerschlager Treffer verantwortlich - aber auch nur vier Mannschaften kassierten mehr Gegentore. "Vorne haben wir oft und regelmäßig getroffen und konnten einige Kantersiege feiern, hinten haben wir aber ein paar Tore zu viel erhalten. Die zu vielen Gegentore sind vor allem dem Fehlen eines etatmäßigen Innenverteidigers geschuldet, weshalb Coach Reischl in der Defensive experimentieren musste. In Summe, auch wenn die beiden Herbsthälften einen unterschiedlichen Verlauf genommen haben - war die Hinrunde eine solide. Leider fehlen uns ein, zwei Siege, um vorne vielleicht noch mitmischen zu können", so Fuchs.

Keine Transfers

Am kommenden Freitag wird im oberen Mühlviertel das offizielle Training aufgenommen und am 11. Februar, gegen Nebelberg, das erste Testspiel bestritten. Beim Trainingsauftakt wird Coach Reischl das bewährte Personal begrüßen können. "Wir bleiben unserer Philosophie treu uind setzen weiterhin auf die eignen Spieler, weshalb im Winter keine Kaderveränderung geplant ist. Auch Abgänge sind keine zu erwarten", verfolgt Andreas Fuchs das Geschehen auf dem Transfermarkt lediglich als interessierter Beobachter.

Neues Klubheim - im Frühjahr zwölf Auswärtsspiele

Nach zwölf Heimspielen im Herbst erwartet die Union im neuen Jahr eine Auswärts-Tournee. "Nach dem Ende der Hinrunde haben wir mit dem Neubau des Vereinsheimes begonnen und hoffen, dass bis Sommer alles fertig ist und die Erföffnung über die Bühne gehen kann. Auch wenn die vielen Auswärtsspiele nicht einfach werden, wollen wir uns auch in der zweiten Meisterschaftshälfte ordentlich präsentieren", meint der stellvertretende Obmann. "Wir möchten in der Rückrunde ähnlich viele Punkte sammeln wie im Herbst und auch am Ende der Saison auf einem Top-Fünf-Platz stehen".

