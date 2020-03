"Haben den nächsten Spieler zurückgeholt, aber es kicken noch immer 10 Neufeldener bei anderen Vereinen"

Details Mittwoch, 18. März 2020 16:27

Obwohl die Union Neufelden in der Hinrunde der 2. Klasse Nord-West ohne Niederlage geblieben war, schrammte die die Donnerer-Elf am Herbstmeistertitel vorbei und musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Eigentlich sollte die Union am kommenden Wochenende in die Rückrunde starten, der Corona-Virus legte aber auch in Neufelden den Spielbetrieb lahm. "Aufgrund der Infektionsgefahr hat die Regierung die richtigen Maßnahmen gesetzt. Auch die Aussetzung des Spielbetriebes ist eine korrekte Entscheidung", erklärt Obmann Andreas Höfler.

"Es ist ein gewisser Spielraum vorhanden"

"Da die Bundesliga heute beschlossen hat, bis Anfang Mai zu pausieren, ist nicht damit zu rechnen, dass im Amateurbereich der Spielbetrieb vorher aufgenommen wird. Aufgrund der Verschiebung der EM auf das nächste Jahr könnte bis in den Juli hinein gekickt werden, sodass aus heutiger Sicht ein gewisser Spielraum vorhanden ist. Da die Situation derzeit dramatisch ist, stellt sich jedoch die Fage, ob es wieder losgeht", so Höfler. "Auch wenn man die Meisterschaft theoretisch im Herbst beenden könnte, ist ein Abbruch der Saison nicht auszuschließen. In diesem Fall wäre die Heranziehung der aktuellen Tabelle durchaus legitim, da es meiner Ansicht nach Auf- und Absteiger geben sollte. Aber vielleicht ist es möglich, die Auf- und Abstiegsfrage auf sportlichem Weg zu klären, zum Beispiel in Form von Play-Offs. Sollte sich die Saison über einen längeren Zeitraum erstrecken, muss man das Transferfenster im Juli im Auge behalten. Der Verband könnte aber auch festlegen, dass die Spieler bis zum Ende der Meisterschaft, über das derzeitige Vertragsende hinaus, am jeweiligen Verein gebunden sind".

Ein Rückkehrer - Trainingslager am Faaker See

Im letzten Sommer waren mit Philipp Schneeberger, Christian Anreither und Manuel Höfler drei Neufeldener zur Union zurückgekehrt. Im Winter trat auch Verteidiger Raphael Brunninger (St. Martin/M.) den Weg zu seinem Stammverein an. "Wir freuen uns über seine Rückkehr aber es kicken noch immer zehn Neufeldener bei anderen, höherklassigen Vereinen. Das zeigt, dass unsere Nachwuchsarbeit ausgezeichnet ist, können zumeist aber die Früchte nicht ernten. Demzufolge sind wir bestrebt, die eigenen Spieler sukzessive zurückzuholen", meint der Obmann.

Obwohl die drei Testspiele allesamt verloren gingen, macht man sich in Neufelden keine Sorgen. "Trotz der Niederlagen und einigen Verletzungen hat die Vorbereitung gepasst. Auch das Trainingslager in Kärnten war ein voller Erfolg und konnten am Faaker See unter perfekten Bedingungen und herrlichem Wetter ausgezeichnet arbeiten", so Höfler.

Zugang:

Raphael Brunninger (zuletzt Union St. Martin/M.)

Abgang:

---

Transferliste OÖ 2. Klasse Nord-West

Testspiele:

0:3 gegen TSU Hofkirchen/M. (BLN)

1:4 gegen Union Altenfelden (1N)

1:7 gegen Union Ulrichsberg (1N)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Nord-West

Günter Schlenkrich

