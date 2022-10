Überraschender Trainerwechsel! TSU Kirchberg/Donau und Coach Kiesenebner gehen ab sofort getrennte Wege

Details Mittwoch, 19. Oktober 2022 12:38

Im Vorjahr sammelte die TSU Kirchberg/Donau insgesamt lediglich 16 Punkte und kam als Letzter ins Ziel. Im Sommer übernahm Michael Kiesenebner das Trainerzepter, mischten Kapitän Martin Hofer und Co. unter dem neuen Übungsleiter am Beginn der neuen Saison die 2. Klasse Nord-West auf und lieferten auch fortan passable Leistungen ab. Nach zwei Unentschieden in Folge zog die TSU am vergangenen Sonntag gegen Tabellenführer Nebelberg mit 1:3 den Kürzeren. Die Kirchberger sammelten bislang aber immerhin 15 Punkte und sind als Fünftplatzierter vom Spitzenfeld der Tabelle nur durch wenige Zähler getrennt. Dennoch endete nach der dritten Saisonniederlage, nach nur wenigen Monaten, die Amtszeit von Coach Kiesenebner.

Trainerwechsel war im Winter geplant - Coach Kiesenebner zieht Schlussstrich mit sofortiger Wirkung

Mit einem Remis gegen Nebelberg wäre die Kiesenebner-Elf von der Spitze nur durch zwei Zähler getrennt gewesen, mit einem Sieg hätten die Kirchberger sogar mit den punktegleichen Kickern aus St. Peter die Tabelle angeführt. Trotz der soliden Bilanz bzw. einer sensationellen Steigerung gegenüber dem Vorjahr, kam es zur Trennung. "Die Verantwortlichen haben mit Trainer Kiesenebner ein gemeinsames Gespräch über die Zukunft geführt. Dabei ist zur Sprache gekommen, dass der Verein die Zusammenarbeit im Winter beenden möchte. Aus diesem Grund hat Kiesenebner - da in der Hinrunde nur noch ein Spiel auszutragen ist - seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung beendet. Wir können seine Entscheidung nachvollziehen", erklärt der stellvertretende Sektionsleiter, Florian Gahleitner.

"Im Sommer ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen"

Obwohl die Kicker aus dem oberen Mühlviertel die vergangene Saison mit klarem Rückstand als Letzter beendet hatten, wurden die Kirchberger in Summe unter Wert geschlagen. "Nach der Verpflichtung von Michael Kiesenebner ist im Sommer ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Mit den beiden Tschechen, Jan Macek und Daniel Granovic, sowie den Kooperationsspieler von Bezirksligist Lembach, Patrick Schürz, haben wir uns aber auch erheblich verstärkt. Zudem sind die im Frühjahr verletzten Akteure wieder zurückgekehrt. Darum ist auch die Erwartungshaltung gestiegen", so Gahleitner. "Wir konnten die Qualität erheblich steigern und sind auch ausgezeichnet gestartet, mit zunehmendem Saisonverlauf hat das Pendel dann aber nicht immer in die richtige Richtung ausgeschlagen".

Spürbarer Abwärtstrend

"Die Trainingsbeteiligung hat stark nachgelassen und auch in den Spielen waren die Leistungen zuletzt nicht zufriedenstellend. So haben wir gegen St. Veit ein überaus glückliches Unentschieden erreicht und gegen Nebelberg klar verloren. Aufgrund des spürbaren Abwärtstrends hat sich der Verein dazu entschlossen, im Winter mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls zu setzen. Es ist bedauerlich, das Michael Kiesenebner den Schlussstrich sofort gezogen hat, aber wir können seine Entscheidung verstehen", meint Florian Gahleitner. In dieser Woche leitet mit Jürgen Tanzer ein Kirchberger Urgestein interimistisch das Training, ehe die TSU am kommenden Samstag, mit dem Heimspiel gegen Aigen/Schlägl, die Hinrunde beendet. "Da die Zeit nicht drängt, tätigen wir keinen Schnellschuss und gehen bei der Trainersuche behutsam vor. Bis spätestens Ende des Jahres muss weiter Rauch aufsteigen, damit wir uns mit dem neuen Coach intensiv auf die Rückrunde vorbereiten können", so Gahleitner.