Union Aigen-Schlägl mit einer Neuerwerbung und zwei Abgängen

Details Mittwoch, 30. November 2022 11:11

Nach einem siebenten Platz in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-West kletterte die Union Aigen-Schlägl in der aktuellen Spielzeit in der Tabelle bis auf den fünften Rang nach oben, allerdings gehören der Liga seit Sommer nur noch zwölf Mannschaften an. "Wir hatten während der Hinrunde einen Durchhänger, auf der Zielgeraden waren die Leistungen aber durchaus in Ordnung, weshalb wir in Summe mit dem Abschneiden nicht unzufrieden sind", erklärt Sportchef Anton Kern, der in der noch jungen Winterpause einen neuen Spieler verpflichtete.

Starke Offensive, aber jede Menge Gegentore

Die Mannen von Trainer Thomas Ganser feierten drei Heimsiege, in fünf Auswärtsspielen mussten sich die Kicker aus dem oberen Mühlviertel jedoch drei Mal geschlagen geben. Während nur die beiden Top-Teams aus Nebelberg und Neufelden öfter ins Schwarze trafen, kassierte lediglich Schlusslicht Feldkirchen mehr Gegentore. "In der Offensive hat es ganz gut funktioniert, können mit der Performance der Defensive aber nicht zufrieden sein und wissen, wo der Hebel anzusetzen", weiß Kern, wo der Schuh besonders stark drückt. Während die Aigener zwei Spiele, trotz vielen Gegentoren, jeweils mit 4:3 gewinnen konnten, reichten beim 5:5-Remis gegen St. Peter selbst fünf Treffer nicht zu einem Dreier. "Da der Aufstieg in absehbarer Zeit kein Thema ist, verspüren wir keinen Druck und sind bislang ähnlich unterwegs, wie im Vorjahr. Doch die Leistungen haben erst in den letzten Spielen gepasst. Im neuen Jahr geht es darum, an diese Leistungen anzuknüpfen und den Aufwärtstrend fortzusetzen", meint der Sportchef.

"Aktion Christkind" - neuer Stürmer und zwei Abgänge

Wie im Vorjahr initiiert die Union Aigen-Schlägl auch in diesem Winter wieder die "Aktion Christkind". Bei dieser Aktion wird gelaufen - für jeden gelaufenen Kilometer fließen über Sponsoren drei Euro einem guten Zweck zu. Die offizelle Vorbereitung startet im Februar. Im Rahmen der Aufbauzeit steht auch ein Traininslager in Portoroz auf dem Programm. Aldin und Edin Sarhatlic werden die Reise nach Slowenien nicht antreten - die beiden Akteure waren erst im Sommer nach Aigen gewechselt und sind aktuell wieder auf Vereinssuche. Beim Trainingsauftakt wird Coach Ganser jedoch eine Neuerwerbung begrüßen können. Mit Frantisek Vavra, der im Herbst in St. Aegidi aktiv war, steht ein neuer Stürmer zur Verfügung. "Damit ist unser Transferprogramm auch schon abgeschlossen, ist darüberhinaus nichts geplant", sagt Anton Kern.

Spannende Rückrunde

Da in der Tabelle die Mannschaften eng beisammenliegen, kann es für die Ganser-Elf im Frühjahr in beide Richtungen gehen. "Natürlich hätten wir nichts dagegen, wenn es ein, zwei Plätze nach oben gehen sollte. Wir verspüren aber keinen Drück und wollen erst in einigen Jahren wieder im Aufstiegskampf mitmischen", hält der Sportchef den Ball flach. "Läuft es nicht gut, kann es in der Tabelle auch rasch nach unten gehen. Wir hoffen aber, an die guten Leistungen in den letzten Hinrundenspielen anknüpfen zu können und gut durch das Frühjahr zu kommen. Landen wir am Ende der Saison in etwa dort, wo wir jetzt stehen, wären wir zufrieden".