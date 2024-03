5:0 nach 14 Minuten: Union Feldkirchen/Donau gerät in St. Peter unter die Räder!

Details Montag, 18. März 2024 19:16

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich St. Peter/Wimberg und Feldkirchen/D. mit dem Endstand von 8:1. St. Peter setzte sich standesgemäß gegen die Union Feldkirchen an der Donau durch. Das Hinspiel hatte die Union Ganserlifte St.Peter bei Feldkirchen/D. mit 6:0 für sich entschieden.

Sensationelle Anfangsphase

In der zweiten Minute ging St. Peter/Wimberg in Front. Stefan Berndorfer war es, der vor etwa 150 Zuschauern zur Stelle war. Der Ligaprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Paul Gahleitner (6.). Mit dem 3:0 von Berndorfer für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (8.). Spielstark zeigte sich St. Peter, als Jiri Vlcek (11.) und Simon Vierlinger (14.) innerhalb weniger Minuten bereits früh für die Vorentscheidung sorgten. Das 1:5 der Union Feldkirchen an der Donau stellte Friedrich Resch per Elfmeter sicher (16.). Innerhalb weniger Minuten trafen vor der Pause noch Vlcek (41.) und Berndorfer (45.). Damit bewies die Union Ganserlifte St.Peter nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Die Pausenführung von St. Peter/Wimberg fiel deutlich wie verdient aus. Vierlinger besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für St. Peter (76.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr die Union Ganserlifte St.Peter einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Zahlen und Fakten

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für St. Peter/Wimberg 31 Zähler zu Buche. In der Defensive von St. Peter griffen die Räder ineinander, sodass die Union Ganserlifte St.Peter im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. St. Peter/Wimberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert Feldkirchen/D. das Tabellenende der 2. Klasse Nord-West. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sieben geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Misere der Union Feldkirchen an der Donau hält an. Insgesamt kassierte Feldkirchen/D. nun schon sieben Niederlagen am Stück.

Am kommenden Samstag trifft St. Peter auf Union Putzleinsdorf 1b, die Union Feldkirchen an der Donau spielt tags zuvor gegen die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N.

2. Klasse Nord-West: Union Ganserlifte St.Peter – Union Feldkirchen an der Donau, 8:1 (7:1)

76 Simon Vierlinger 8:1

45 Stefan Berndorfer 7:1

41 Jiri Vlcek 6:1

16 Friedrich Resch 5:1

14 Simon Vierlinger 5:0

11 Jiri Vlcek 4:0

8 Stefan Berndorfer 3:0

6 Paul Gahleitner 2:0

2 Stefan Berndorfer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.