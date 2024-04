Überraschung geglückt: Schlusslicht Feldkirchen/D. ringt Niederwaldkirchen nieder

Details Sonntag, 21. April 2024 01:12

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union Feldkirchen an der Donau und der Union Ascendor Niederwaldkirchen, die mit 2:1 endete. Mit breiter Brust war Niederwaldkirchen zum Duell mit Feldkirchen/D. angetreten – der Spielverlauf ließ bei Niederwaldkirchen jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte die Union Ascendor Niederwaldkirchen die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Feldkirchen gelingt Turnaround

Moritz Rechberger schlüpfte nach 22 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 150 Zuschauern auf kuriose Art und Weise ins eigene Netz traf:

Kurioses Ding. Sarhatlic setzt sich auf der Seite durch und haut den Ball in die kurze Ecke. Gastinger wehrt ab und der Ball prallt gegen einen Abwehrspieler und ins Tor Philipp Baldinger, Ticker-Reporter

Friedrich Resch war kurz vor der Pause zur Stelle und markierte bei einem Gestochere im Strafraum das 1:1 der Union Feldkirchen an der Donau (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Jaroslav Kral traf nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sehenswert per Direktabnahme zum 2:1 zugunsten von Feldkirchen/D. (52.). Die Gäste schnupperten zwar im Laufe des zweiten Durchgangs noch das eine oder andere Mal am Ausgleich, gelingen sollte er aber nicht. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte das Schlusslicht schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Zahlen und Fakten

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für die Union Feldkirchen an der Donau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Feldkirchen/D. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt Niederwaldkirchen weiterhin den achten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die Lage von Niederwaldk. bleibt angespannt. Gegen die Union Feldkirchen an der Donau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist Feldkirchen/D. zur DSG Union Sarleinsbach, zeitgleich empfängt die Union Ascendor Niederwaldkirchen Union Putzleinsdorf 1b.

2. Klasse Nord-West: Union Feldkirchen an der Donau – Union Ascendor Niederwaldkirchen, 2:1 (1:1)

52 Jaroslav Král 2:1

36 Friedrich Resch 1:1

22 Eigentor durch Moritz Rechberger 0:1

Details

