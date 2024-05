Spannendes Unentschieden: SK Kleinzell und SU Herzogsdorf/N. trennen sich 2:2

Details Montag, 06. Mai 2024 20:36

In einem Spiel, das vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm, teilten sich der SK Kleinzell und die SU Herzogsdorf/N. am Sonntag die Punkte. Dabei war Kleinzell als doch klarer Favorit in die Partie gestartet, hätte man mit einem Sieg die Chance auf den Relegationsplatz wahren können, nun wird es aber eine schwere Angelegenheit, die SPG Walding/Rottenegg einzuholen – der Abstand beträgt mittlerweile schon neun Punkte.

Frühes Eigentor beschert Underdog Führung

Direkt mit der ersten Chance wussten die Gäste die im Vorfeld favorisierten Gäste zu schocken: Nach einem Stanglpass von Jan Kozjak Lezicki lenkte Christoph Hofer das Spielgerät ins eigene Tor (5.). Sichtlich unbeirrt vom frühen, bitteren Rückschlag übernahm Kleinzell aber umgehend wieder das Kommando und erspielte sich Chance um Chance, man scheiterte aber entweder am erst 15-jährigen Stephan Prechtl, der im Herzogsdorfer Tor sein Debüt feierte, oder am eigenen Unvermögen, die Kugel in die Maschen zu bugsieren. So wurde man in Minute 35 von einem recht ruhigen Underdog eiskalt bestraft. Nach einer Freistoßflanke versenkte Martin Wegmaier zum 2:0 für die Gäste.

Comeback noch in Durchgang eins

Trotz des bitteren Spielverlaufs war die Messe in Abschnitt Nummer eins aber noch nicht gelesen. Unter dem Motto "Jetzt erst recht" schlugen die Hausherren binnen zwei Minuten noch zwei Mal zu. Erst versenkte Valentin Kroiß aus spitzem Winkel zum Anschlusstreffer (44.), ehe Dimitri Kastner nach einem Einwurf aus der Distanz abzog und zum für Herzogsdorf bittersten Zeitpunkt ausglich (46.). Unter diesen Umständen ein Unentschieden zur Pause auf der Habenseite zu besitzen war so zwar glücklich, aber hochverdient. Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich dann wesentlich ausgeglichener, die Gäste wussten nun die Offensivqualitäten der Gastgeber ein wenig besser einzudämpfen, aber nicht gänzlich im Keim zu ersticken. In den Minuten 50 und 67 hätte Jaroslav Prasek die Partie endgültig drehen können, scheiterte aber beide Male an einem herausragend parierenden Prechtl. Kurz vor Schluss hämmerte Herzogsdorfs Daniel Pröll noch einen Freistoß auf den Querbalken, kurz darauf war Ende und die beiden Teams teilten die Punkte.

Stimme zum Spiel

Christian Falkner (Trainer SU Herzogsdorf):

„Für uns war es ein gewonnener Punkt, wir haben uns sehr gefreut. Für Kleinzell waren es eher verlorene zwei Punkte, sie wollen vorne mitspielen. Das war nach schwierigen Wochen endlich wieder eine gute Leistung."

Die Besten:

SK Kleinzell: Jaroslav Prasek (ST), Leo Scarlet (LV)

SU Herzogsdorf: Martin Wegmaier (IV), Stephan Prechtl (TW)

2. Klasse Nord-West: Kleinzell : Herzogsdorf/N. - 2:2 (2:2)

46 Dimitri Paul Kastner 2:2

44 Valentin Kroiß 1:2

35 Martin Wegmaier 0:2

5 Eigentor durch Christoph Hofer 0:1

