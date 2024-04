Überraschungssieg! Aigen/Schlägl triumphiert in Überzahl bei Union St. Veit

Details Montag, 29. April 2024 19:33

Die Union Aigen/Schlägl kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen die Union St. Veit/M. Hängende Köpfe bei den Platzherren von St. Veit i.M, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel hatte der Gastgeber mit 4:1 gewonnen.

St. Veits Brabec fliegt vom Platz

In Durchgang eins tasteten sich die beiden Kontrahenten eine lange Zeit lediglich ab, bis es kurz vor dem Pausenpfiff Schlag auf Schlag ging: Erst stellte der Referee Matyas Brabec von der Union St. Veit im Mühlkreis mit glatt Rot vom Platz (42.), ehe noch vor dem Seitenwechsel Dominik Zimmermann mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Union St. Veit/M. sorgte. Zur Pause wusste der Underdog so eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Petr Simonovsky schoss in Durchgang zwei die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie und besorgte die Vorentscheidung (65.). Am Ende punktete die Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl dreifach bei St. Veit i.M.

Zahlen und Fakten

Der Patzer der Union St. Veit im Mühlkreis zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Union St. Veit/M. verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Union St. Veit im Mühlkreis deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist St. Veit i.M. in diesem Ranking auf.

Aigen/Schlägl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf elftem Rang hielt sich Aigen-Schlägl in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. Im Tableau hatte der Sieg der Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Aigen/Schlägl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten.

Die Union St. Veit/M. stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Union Ganserlifte St.Peter vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Aigen-Schlägl die Sportunion Kollerschlag.

2. Klasse Nord-West: Union St. Veit im Mühlkreis – Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl, 0:2 (0:1)

65 Petr Simonovsky 0:2

44 Dominik Zimmermann 0:1

Details

