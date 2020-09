Niederwaldkirchen muss sich zu Hause Nebelberg geschlagen geben

Details Montag, 21. September 2020 11:25

Nebelberg hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Niederwaldkirchen das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 1:5 für die Union Nebelberg. Nebelberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind und konnte diesen sogleich nutzen.

Niederwaldkirchen geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Stefan Pfeil das schnelle 0:1 für die Union Nebelberg erzielte. Danach stellten sich die Hausherren aber sehr gut dagegen und konnten weitere Hochkaräter zum Großteil unterbinden. Nebelberg nahm die knappe Führung also mit in die Kabine.

Abwehr geknackt

In der 55. Minute brachte Sebastian Hellauer das Netz für den Gast zum Zappeln. Für ruhige Verhältnisse sorgte Pfeil, als er das 0:3 für die Union Nebelberg besorgte (59.). Jakob Simader schoss die Kugel zum 1:3 für die Union Niederwaldkirchen über die Linie und machte den späten Anschluss(80.). Noch später baute David Pfoser den Vorsprung von Nebelberg aber wieder aus. Hellauer stellte schließlich in der 87. Minute den 1:5-Sieg für die Union Nebelberg sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Nebelberg am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Niederwaldkirchen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Niederwaldkirchen. Man kassierte bereits 19 Tore gegen sich. Der Gastgeber ist nach sechs absolvierten Spielen Tabellenletzter. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Union Niederwaldkirchen verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist die Union Nebelberg noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. An der Abwehr von Nebelberg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste die Union Nebelberg bislang hinnehmen.

2. Klasse Nord-West: Union Niederwaldkirchen – Union Nebelberg, 1:5 (0:1)

5 Stefan Pfeil 0:1

55 Sebastian Hellauer 0:2

59 Stefan Pfeil 0:3

80 Jakob Simader 1:3

85 David Pfoser 1:4

87 Sebastian Hellauer 1:5

