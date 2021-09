Knogler schießt Hartkirchen zum Erfolg - Bei 2:1-Sieg gegen St. Stefan

Details Montag, 13. September 2021 23:07

Die Differenz von einem Treffer brachte dem UFC Raika Hartkirchen gegen die Union Waldmark St. Stefan den Dreier. Das Match in der 2. Klasse Nord-West endete am Sonntag Nachmittag mit 2:1. 95 Zuseher waren auf dem Sportplatz Hartkirchen dabei. Mann des Spiels wurde Lukas Knogler mit zwei Treffern.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Für den Führungstreffer der UFC Raika Hartkirchen zeichnete Lukas Knogler verantwortlich (22.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) stellte Andreas Prieschl noch auf 1:1 für die Union Waldmark St. Stefan. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, Remis lautete daher das Zwischenresultat.



Knogler erlöst Hartkirchen mit spätem Tor



Gefeierter Mann des Spiels war Knogler, der dem UFC Raika Hartkirchen mit seinem Treffer in der 90. Minute nicht nur den Vorsprung, sondern schließlich auch die wichtigen drei Punkte einbrachte.





UFC Raika Hartkirchen hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Zwei Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des UFC Raika Hartkirchen.

Die Union Waldmark St. Stefan holte auswärts bisher nur drei Zähler.





Die Union Waldmark St. Stefan rutschte aufgrund der Niederlage auf den dritten Platz ab und steht dort nun mit einem 14:7-Torverhältnis und neun Punkten.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – Union Waldmark St. Stefan, 2:1 (1:1)

22 Lukas Knogler 1:0

45 Andreas Prieschl 1:1

90 Lukas Knogler 2:1

