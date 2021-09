Herzogsdorf-Neußerling siegt 3:0 im Spitzenspiel bei St. Martin/M.

Details Samstag, 18. September 2021 17:39

In bester Verfassung zeigte sich der aktuelle Tabellenführer der 2. Klasse Nord-West in der sechsten Runde nicht: Die Gäste der Union Herzogsdorf-Neußerling schickten die SU St. Martin/M. 1b mit 3:0 vom Platz.

In der elften Minute ging die Union Herzogsdorf-Neußerling schon in Front: David Gahleitner war es, der erfolgreich zur Stelle war. Bernhard Zauner versenkte die Kugel nur sechs Minuten später zum 2:0 für die Gäste aus Herzogsdorf-Neußerling(17.) Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.



Aller guten Dinge sind drei



Ab der 50. Minute nach der Pause hatten die Gastgeber einige Chancen auf ihrer Seite, darunter unter anderem einen Eckball in der 56. Minute, welcher aber nichts Verwertbares einbrachte. Für das 3:0 zugunsten von Union Herzogsdorf-Neußerling sorgte dann kurz vor Schluss Julian Durstberger, der die Union Herzogsdorf-Neußerling und ihre Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (91.).







Die SU St. Martin/M. 1b ist mit 15 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet und steht auch nach dieser Niederlage weiterhin auf Platz eins. Mit einem beeindruckenden 20:6-Torverhältnis stellen die Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Nord-West, allerdings fand die Union Herzogsdorf/Neußerling diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.





Die Union Herzogsdorf-Neußerling macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun mit elf Punkten auf Position zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden dabei ist die funktionierende Defensive, die erst zwei Gegentreffer hinnehmen musste.

Drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union Herzogsdorf-Neußerling.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – Union Herzogsdorf-Neußerling, 0:3 (0:2)

11 David Gahleitner 0:1

17 Bernhard Zauner 0:2

91 Julian Durstberger 0:3

