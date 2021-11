Kleinzell beendet die schwarze Serie mit 3:0 gegen Hartkirchen

Details Sonntag, 07. November 2021 20:29

Mit 0:3 verlor der UFC Raika Hartkirchen am vergangenen Samstag deutlich gegen den SK Kleinzell. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SK Kleinzell wusste zu überraschen.

In Minute 24 traf die Heimmannschaft zum ersten Mal ins Schwarze. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Tabellenletzte auf 2:0 (45.). Mit der Führung für Kleinzell ging es in die Kabine. Max Scalet vollendete zum dritten Tagestreffer in der 57. Spielminute. Am Ende blickte der SK Kleinzell auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über UFC Raika Hartkirchen.

Kleinzell bleibt Tabellenletzter

SK Kleinzell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SK Kleinzell muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Kleinzell fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SK Kleinzell, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Der UFC Raika Hartkirchen holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen Kleinzell weiter im Abstiegssog. Nun musste sich der UFC Raika Hartkirchen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von Hartkirchen wird immer größer. Gegen den SK Kleinzell verlor der UFC Raika Hartkirchen bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt SK Kleinzell dann im nächsten Spiel die Union Nebelberg, während der UFC Raika Hartkirchen am gleichen Tag bei der Union St. Peter am Wimberg antritt.

2. Klasse Nord-West: SK Kleinzell – UFC Raika Hartkirchen, 3:0 (2:0)

24 Dominik Stoebich 1:0

45 Janis Wuerzl 2:0

57 Max Scalet 3:0

