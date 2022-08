Trainereffekt! Pfister-Elf dreht Spiel in Feldkirchen/Donau

Details Samstag, 13. August 2022 16:47

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Nord-West empfing die Union Feldkirchen/Donau die Union St. Peter/Wimberg. Während die Gäste in der letzten Spielzeit zumindest den zehnten Platz belegt hatten, in der Frühjahrs-Tabelle aber nur am vorletzten Rang gestanden waren, kamen die Feldkirchener einen Stock tiefer als Letzter ins Ziel und mussten den schweren Gang in die 2. Klasse antreten. Der Absteiger ist seit geraumer Zeit um die Trendwende bemüht und ging am Freitagabend auch in Führung, die Wild-Elf konnte die Talfahrt vorerst aber nicht stoppen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Sieht man von der Anfangsphase ab, lieferten die Kicker aus St. Peter unter Neo-Trainer Philipp Pfister eine starke Performance ab, feierten einen verdienten Sieg und nahmen die ersten drei Punkte mit auf die Heimreise.

Absteiger mit dem besseren Start - Gäste treffen drei Mal Aluminium

Vor knapp 250 Besuchern fanden die Hausherren wesentlich besser ins Spiel, gingen aggressiv und engagiert ans Werk und gewannen die meisten Zweikämpfe. Bei den Gästen hingegen machte sich das Fehlen von vier Stammkräften zunächst negativ bemerkbar, verschliefen die St. Peterer die Anfangsphase. Nach 20 Minuten durften sich die heimischen Fans über den Führungstreffer freuen, als Kevin Krauss nach einer weiten Flanke frei zum Kopfball kam und die Neuerwerbung aus Strengberg auf 1:0 stellte. Dieses Tor war der Weckruf für die Pfister-Elf. Das Spiel der Gäste nahm fortan Fahrt auf, die Heimelf von Coach Johannes Wild behauptete zunächst aber die Führung. Der Ausgleich hing in der Luft, die St. Peterer trafen aber drei Mal nur Aluminium. Zudem konnte Kevin Ortner eine dicke Chancen nicht nutzen, alleine vor dem Feldkirchener Kasten scheiterte das 24-jährige Eigengewächs am starken Keeper Oliver Kehrer. Somit ging es mit einer knappen Führung des Absteigers in die Pause.

Pfister-Elf dreht Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schwandner setzten die Gäste dort fort, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten und dominierten im zweiten Durchgang das Geschehen. Die Pfister-Elf startete immer wieder gefährliche Angriffe, scheiterte aber auch nach der Pause an der mangelnden Chancenverwertung bzw. am exzellenten Feldkirchener Schlussmann. Nach 65 Minuten musste die Nummer eins der Heimischen dann aber doch hinter sich greifen, als Martin Mondl nach einem Pass in die Schnittstelle der Feldkirchener Abwehr mit einem trockenen Abschluss auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich wollten die Gäste mehr und suchten die Entscheidung. Der Absteiger war bemüht und hielt dagegen, die Wild-Elf konnte aber kaum Torgefahr erzeugen. Fünf Minuten vor dem Ende die Entscheidung, als Ortner nach einem Gestochere per Abstauber erfolgreich war und den 2:1-Sieg der Union St. Peter fixierte.

Philipp Pfister, Trainer Union St. Peter/Wimberg:

"Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen, es spricht aber für die Mannschaft, dass sie trotz des Fehlens einiger Stammkräfte das Gegentor weggesteckt, über weite Strecken eine starke Performance abgeliefert und das Spiel letztendlich gedreht hat. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, wenn man jedoch das Auftaktspiel gewinnt, und noch dazu auswärts, muss man aber zufrieden sein".