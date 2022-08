Glücklicher Auswärtssieg! Dollhäubl-Elf findet in Walding zurück in die Spur

Details Samstag, 20. August 2022 13:42

Zum Auftakt des zweiten Spieltages der 2. Klasse Nord-West empfing die SPG Walding/Rottenegg die DSG Union Sarleinsbach zum Duell zweier Liga-Neulinge. Die Spielgemeinschaft war zuletzt in der Gruppe Mitte aktiv und dort über weite Strecken im Aufstiegskampf präsent, kam letztendlich aber nur als Fünfter ins Ziel. Die Sarleinsbacher kickten in der letzten Spielzeit in der 1. Klasse Nord, landeten nur am vorletzten Platz und mussten den schweren Gang in die 2. Klasse antreten. Nach einer Auftaktpleite gegen Kirchberg fand die Dollhäubl-Elf ausgerechnet gegen einen vermeintlichen Titelaspiranten zurück in die Spur. Nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Meisterschaftsspielen behielt die Union am Freitagabend mit dem nötigen Quäntchen Glück mit 2:0 die Oberhand und konnte den Platz erstmals seit 6. Mai wieder als Sieger verlassen.

Absteiger mit Blitzstart

Kaum hatte Schiedsrichter Rumetshofer das Match angepfiffen, durfte der Absteiger auf eine Überraschung hoffen. Die Hausherren führten den Anstoß aus, verloren dann aber den Ball. Beim folgenden Gegenstoß und einem Foul entschied der Referee auf Freistoß für die Gäste - Philip Tausch flankte zur Mitte und der freistehende Union-Kapitän Simon Wild nickte das Leder zum 0:1 ein. Fortan bekamen rund 150 Besucher im Sportpark ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene zu sehen. Beim Heim-Debüt von Neo-Coach Johann Kramml, der zuletzt in St. Peter/Wimberg tätig war, startete der Favorit rollende Angriffe, biss sich an der kompakten Sarleinsbacher Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. Die Gästeelf von Trainer Thomas Dollhäubl stand hinten gut und ließ nicht viel zu. Nach rund 30 Minuten erhöhte die SPG die Schlagzahl, der letzte Pass fand des Öfteren aber keinen Abnehmer, sodass der Absteiger die hauchdünne Führung in die Pause brachte.

Favorit kann dicke Chancen nicht verwerten - Mandl macht Sack zu

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Kramml-Elf war auch in Halbzeit zwei am Drücker, nach der Pause erarbeiteten sich die Hausherren jedoch einige dicke Chancen, bei der besten davon brachte ein Stürmer das Kunststück zustande, den Ball aus kurzer der Distanz über die Latte zu knallen. Zudem stellte Gästegoalie Klemens Neumüller sein Können unter Beweis und wusste mit der einen oder anderen Parade zu gefallen. Der Ausgleich hing in der Luft, fiel aber nicht. Am Beginn der Schlussviertelstunde bewahrheitete sich die alte Fußballweisheit, wonach man jene Tore, die man selbst nicht macht, bekommt. Die Dollhäubl-Elf kombinierte sich durch das Mittelfeld, Wild schlug einen Pass in die Tiefe und David Mandl stellte auf 0:2. Mit diesem Treffer hatte der Absteiger dem Favoriten den Zahn gezogen. Die Waldinger steckten zwar nicht auf und waren um den Anschlusstreffer bemüht, die Gäste konnten sich im Finish aber von der Umklammerung befreien und brachten die klaren Führung ins Ziel.

Thomas Dollhäubl, Trainer DSG Union Sarleinsbach:

"Es sieht ganz danach aus, als sei das Glück zu uns zurückgekehrt. Die Waldinger waren der erwartet starke Gegner und werden im Titelkampf vermutlich eine entscheidende Rolle spielen, wir hatten dieses Mal jedoch das nötige Quäntchen Glück. Der Sieg ist für die Moral ungemein wichtig, dürfen die drei Punkte aber nicht überbewerten, denn schon am kommenden Wochenende erwartet uns gegen Herzogsdorf die nächste schwierige Aufgabe".