Doppelschlag in der Overtime! Union Niederwaldkirchen stoppt Kirchberger Höhenflug mit ruhenden Bällen

Details Sonntag, 28. August 2022 11:16

In der dritten Runde der 2. Klasse Nord-West kam es zum Kräftemessen zwischen der TSU Kirchberg/Donau und der Union Ascendor Niederwaldkirchen. Während die Hausherren in der vergangenen Saison nur als Letzter ins Ziel gekommen waren, belegten die Niederwaldkirchener nach einer beachtlichen Rückrunde den neunten Rang. Unter Neo-Trainer Michael Kiesenebner wurden die Kirchberger die "Roter Laterne" früh los und starteten mit zwei 1:0-Siegen sensationell in die neue Spielzeit. Die Gästeelf von Neo-Coach Gernot Bachmaier, der zuletzt in Haid tätig war, hingegen kassierte zwei knappe Auftaktniederlagen. Am Samstagnachmittag ging die TSU im dritten Match zum dritten Mal mit 1:0 in Führung, die Heimischen verschossen jedoch einen Elfmeter und ließen sich die Butter vom Brot nehmen. In der M-Worx Arena hatten die Niederwaldkirchener jenes Glück, das in den ersten beiden Spielen fehlte, und feierten durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit mit einem 3:1-Erfolg den ersten Saisonsieg.

Dritte Kirchberger 1:0-Führung

Rund 150 Besucher bekamen überaus selbstbewusste und aggressive Hausherren zu sehen, denen deutlich anzumerken war, den überraschenden Höhenflug fortsetzen zu wollen. Mitte der ersten Halbzeit durfte sich die Kiesenebner-Elf zum dritten Mal in der noch jungen Saison über eine 1:0-Führung freuen, als Tobias Hofer aus rund 20 Metern abzog und die Kugel ins Kreuzeck knallte. Nach diesem "Tausendguldenschuss" waren die Gäste nur kurz geschockt und fanden mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Die Niederwaldkirchener kreierten einige Chancen und knackten in Minute 37 die Kirchberger Torsperre - nach einer Flanke von Tobias Tischler war Jakob Simader mit dem Kopf zur Stelle und besiegtelte den 1:1-Pausenstand.

TSU-Kapitän vergibt Elfmeter - später Straf- und Freistoß bescheren Bachmaier-Elf drei Punkte

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bischof bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen, war die Bachmaier-Elf in Halbzeit zwei über weite Strecken das bessere Team. Nach 65 Minuten hätte die Union das Spiel drehen können, nach einer Ecke brachte der am Fünfer freistehende Simader den Ball aber nicht unter Kontrolle. Nach rund 80 Minuten hatten die Hausherreen die große Chance, auf den erneuten Führungstreffer. Niederwaldkirchens Innenverteidiger, Jakub Nevosad, verlor im eigenen Strafraum den Ball und hielt dann einen TSU-Stürmer zurück. Den fälligen Elfmeter setzte Kapitän Martin Hofer aber an die Latte. Als es bereits nach einer Punkteteilung aussah, kippte das intensive und spannende Match in der Nachspielzeit. Zunächst versenkte der 32-jährige Nevosad einen Freistoß aus 18 Metern im Kreuzeck. Kurz danach fuhren die Gäste einen Konter, bei dem Simader im Strafraum zu Fall gebracht wurde - der Gefoulte schnappte sich die Kugel und verwertete den Strafstoß zum 1:3-Endstand.

Gernot Bachmaier, Trainer Union Niederwaldkirchen:

"Wir hätten auch die ersten beiden Spiele gewinnen können, mussten aber unglückliche Niederlagen einstecken. Am Samstag ist das Glück zu uns zurückgekehrt, wenngleich der Sieg auch nicht unverdient war. Doch hätten die Kirchberger den Elfmeter verwertet, wären wir vermutlich erneut leer ausgegangen. Wir freuen uns über den ersten Dreier, zumal der Sieg sowohl für die Tabelle, als auch den Kopf ungemein wichtig ist".