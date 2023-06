Union Herzogsdorf/Neußerling feiert "dreckigen" Sieg über Kleinzell

Details Montag, 05. Juni 2023 14:35

In der 21. Runde der 2. Klasse Nord-West kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union Herzogsdorf/Neußerling und dem SK Kleinzell. Während die Union Herzogsdorf/Neußerling über weite Strecken der Saison, so auch zuletzt, ihr Dasein auf dem vorletzten Tabellenplatz fristete, lag der SK Kleinzell auf Rang acht. Punktemäßig trennte die beiden Auswahlen jedoch nicht allzu viel, sodass die Zuschauer von einem engen Spiel ausgehen konnten. Ein solches wurde auch geboten, mit dem besseren Ausgang für die Hausherren, die letztlich mit 1:0 obsiegten.

Offener Schlagabtausch beider Teams, auch Tätlichkeit schien Kleinzell zunächst nicht zu schwächen

Beide Teams, sowohl die Hausherren aus Herzogsdorf beziehungsweise Neußerling als auch die Gäste aus Kleinzell, fanden gut in die Begegnung rein und boten dem Publikum einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams wirklich munter und offen mitspielten. Einziges Manko der beiden Mannschaften war der Umstand, dass man im letzten Drittel nicht konsequent genug agierte. Zu einem Aufreger kam es schließlich in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte, als der Unparteiische nach einer Tätlichkeit durch einen Kleinzeller Spieler zur Gesäßtasche greifen musste, Herzogsdorf agierte fortan in Überzahl.

Union Herzogsdorf/Neußerling fährt ungewohnten "dreckigen" Sieg ein

Trotz allem taten sich die Heimischen schwer, Kleinzell schien zunächst keinen Nachteil durch die numerische Unterlegenheit zu nehmen. Im Gegenteil, man fand gute Tormöglichkeiten vor, die wohl größte ließ Jaroslav Prasek zur Stundenmarke ungenutzt. So waren es auf der anderen Seite des Spielfelds die Herzogsdorfer, die jubeln durften. Der eingewechselte Alexander Katzmaier, der aus abseitsverdächtiger Position nach einem Schnittball startete, ließ bei seinem Abschluss dem Keeper der Gäste keine Chance. Bitter für den Torschützen: Wenig später musste er nach einer Verletzung wieder ausgewechselt werden. Herzogsdorf gelang es in der Folge dennoch, gegen zehn Kleinzeller gut dagegenzuhalten und den Vorsprung ins Trockene zu retten. Die Gäste mussten am Ende hingegen mit einer doch eher unglücklichen Niederlage hadern, während man sich in Herzogsdorf über einen staubtrockenen Sieg freuen darf.

Stefan Zauner, Sektionsleiter Union Herzogsdorf/Neußerling:

„Das Spiel war an sich in der ersten Halbzeit durchaus ein munteres von beiden Mannschaften. Wir haben uns nach dem Ausschluss relativ schwer getan, das auszunutzen. Wir hatten auch ein wenig Glück, als Jaroslav Prasek eine große Chance vergeben hat. Dann haben wir durch ein Jokertor eines Spielers, der wenig später verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden musste, mit 1:0 gewonnen. Es war nun nicht unser bestes Spiel, es war ein dreckiger Sieg. Nach solchen Spielen nehmen wir normalerweise nie Punkte mit, daher sind wir aber gar nicht so unzufrieden.“

