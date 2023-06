Union Sarleinsbach überwindet St. Peter/Wimberg durch späten Treffer

Details Montag, 12. Juni 2023 13:34

In der 22. und gleichzeitig letzten Runde der 2. Klasse Nord-West kreuzten unter anderem die DSG Union Sarleinsbach und die Union St. Peter am Wimberg die Klingen. Die Kräfteverhältnisse schienen im Vorfeld der Begegnung relativ klar. Die Union Sarleinsbach nahm den abschließenden Spieltag von Tabellenplatz acht aus in Angriff, die Gäste aus St. Peter reisten als Dritte an. Das Bestreben der Hausherren, sich mit einem Sieg zu verabschieden, war letzten Endes jedoch stärker, am Ende reichte es knapp zu einem erfolgreichen Abschluss.

Sarleinsbach gut eingestellt

Am Sportplatz der DSG Union Sarleinsbach entwickelte sich von Beginn an ein munteres Fußballspiel, welches in groben Bahnen schnell vorgezeichnet war. So hatten die Gäste aus St. Peter mehr vom Spiel, man brachte durchaus eine optische Überlegenheit zustande, fand in den Hausherren jedoch einen wirklich zähen Gegner vor, der defensiv äußert kompakt agierte und keinen Zentimeter freiwillig anbot.

Nach 26 Minuten fiel schließlich das 1:0 für die Hausherren. Klaus Höglinger tankte sich auf der rechten Seite sehenswert durch, um in der Folge eine Flanke ins Zentrum zu schlagen, wo Thomas Appl am langen Pfosten sehenswert gegen die Laufrichtung des Gäste-Keepers zur Sarleinsbacher Führung in die lange Ecke köpfte.

St. Peter übernahm auch nach Sarleinsbachs erstem Treffer gefühlt die Kontrolle und glich nach 36 Minuten aus. Nach einem langen Ball und etwas Konfusion im Strafraum der Hausherren nutzte Nedzad Majdancic die Gunst der Stunde, um auf 1:1 zu stellen. Der Union Sarleinsbach gelang es jedoch noch vor der Pause, die Führung wiederherzustellen. Nach einer schönen Kombination wurde Thomas Appl im Strafraum gefunden, von wo aus er dem gegnerischen Torhüter keine Chance ließ.

Dritter Rückstand war für St. Peter einer zu viel

Doch die Gäste aus St. Peter am Wimberg hatten ein zweites Mal an diesem Nachmittag eine Antwort parat. Nachdem Sarleinsbachs Keeper bei einem Angriff von St. Peter aus seinem Tor herausgeeilt war, gewahrte Nedzad Mejdancic die Situation und setzte zu einem Heber an, der auf sehenswerte Art und Weise den Weg ins Tor fand.

Die Hausherren verloren den Glauben jedoch nicht, lauerten vielmehr bis zum Schluss auf die erneute Führung. In der 90. Minute war es schließlich soweit, als Stöbich einen Eckball Richtung langen Pfosten zirkelte, wo Thomas Appl erneut goldrichtig stand und das Leder einmal mehr per Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers in die lange Ecke schweißte.

Thomas Dollhäubl, Trainer DSG Union Sarleinsbach:

„Wir haben uns recht defensiv verhalten, da wir gewusst haben, dass St. Peter stark ist. Sie haben großteils mit langen Bällen agiert, die wir aber sicher hatten. St. Peter war optisch spielbestimmend und überlegen, ohne jetzt aber wirklich großartig gefährlich zu sein. Gegen Ende des Spiels war es so, dass wir näher dran waren und uns gesagt haben, jetzt könnte das Tor noch fallen. Man kann natürlich diskutieren, ob ein Unentschieden angesichts des Spielverlaufs gerechter gewesen wäre, aber ich denke, wir wollten den Sieg zum Schluss mehr.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei