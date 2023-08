15-jähriger Joker sticht mit erstem Ballkontakt! Union St. Veit/M. holt zu zehnt Last-Minute-Punkt

Details Montag, 21. August 2023 12:07

In der Auftaktrunde der 2. Klasse Nord-West kreuzten die DSG Union Sarleinsbach und die Union St. Veit/M. die Klingen. Im Duell zweier letztjähriger Nachbarn aus der Mitte der Tabelle war ein enges Match zu erwarten. Am Sonntagnachmittag bekamen die Zuschauer auch ein Duell mit offenem Visier zu sehen. Beim Debüt von Neo-Coach Philipp Wögerbauer, der im Sommer dem inzwischen in Hellmonsödt als Co-Trainer tätigen Thomas Dollhäubl nachgefolgt war, hatten die Heimischen einen Sieg vor Augen, ehe in Minute 89 ein St. Veiter Talent, das am vergangenen Mittwoch den 15. Geburtstag feierte und in der Vorwoche noch nicht spielberechtigt gewesen wäre, den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

Torlose erste Halbzeit

Die Grün-Weißen gingen überaus engagiert ans Werk und versuchten der Gästeelf um Spielertrainer Manuel Fröhlich den Schneid abzukaufen. Die ungemein aggressiven Sarleinsbacher erarbeiteten sich im Mittelfeld ein Übergewicht und verzeichneten über weite Strecken mehr Spielanteile. Doch die Gäste agierten taktisch geschickt, stützten sich auf eine kompakte Defensive und ließen nicht allzu viel zu. Die Wögerbauer-Elf war zwar optisch überlegen, agierte aber nicht zwingend, weshalb die Zuschauer bis zur Pause kaum klare Chancen und demzufolge keine Tore zu sehen bekamen.

Kapitän bringt Hausherren per Elfmeter in Front - St. Veit nur noch zu zehnt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Brunmayr, der mit vielen Pfiffen keinen Spielfluss aufkommen ließ, bekamen die Besucher zunächst ein ähnliches Bild zu sehen. Die Hausherren waren auch am Beginn des zweiten Durchgangs aktiver, aber auch nach dem Seitenwechsel waren Torchancen hüben wie drüben Mangelware. Als sich die Fans bereits mit einer Nullnummer vertraut machten, nahm das Match in der Schlussviertelstunde noch einmal Fahrt auf. St. Veits Andreas Hochreiter unterlief im eigenen Strafraum ein unglückliches Handspielt, der Referee zögerte nicht und zeigte auf den Punkt - Kapitän Simon Wild ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter. Der bereits verwarnte Martin Bouchal war mit der Entscheidung des Unparteiischen nicht einverstanden, sah erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Vier Tage nach seinem 15. Geburtstag gelingt Talent mit erstem Ballkontakt der Ausgleich

Nach diesem Treffer sahen die dezimierten Gäste wie die Verlierer aus, doch die zehn verblieben Kicker aus St. Veit bewiesen Moral. Zudem hatte Co-Trainer Sascha Wurzinger mit der Einwechslung von Michael Keplinger ein glückliches Händchen. Denn nach einer Freistoßflanke von Marco Weissengruber, der ebenso wie Alexander Wurzinger, der ablegte, neu ins Spiel gekommen war, versenkte Keplinger, vier Tage nach seinem 15. Geburtstag, mit seinem ersten Ballkontakt die Kugel und sicherte seiner Mannschaft mit einem 1:1-Unentschieden einen Punkt.

Manuel Fröhlich, Spielertrainer Union St. Veit/M.:

"Auch wenn wir aufgrund des späten Tores das nötige Quäntchen Glück und die Sarleinsbacher in Summe mehr vom Spiel hatten, war es meiner Ansicht nach ein gerechtes Unentschieden. Denn gegen die aggressiven Hausherren haben wir den Kampf angenommen und nach dem Gegentor in Unterzahl tolle Moral bewiesen. Ich denke, wir haben uns den Punkt verdient".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.